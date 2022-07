Moody's sobe 'rating' da REN para 'Baa2' mas desce perspetiva para 'estável'

Moody's subiu rating da REN

A agência de notação financeira Moody's subiu esta quarta-feira o 'rating' da REN de 'Baa3' para 'Baa2', mas desceu a perspetiva de 'positiva' para 'estável'.

A Moody's reviu, assim, em alta a avaliação de longo prazo e o 'rating' de dívida sénior da REN e da sua subsidiária REN Finance B.V.

"A ação de 'rating' reflete a expectativa da Moody's de que a REN provavelmente irá manter as principais métricas de crédito em linha com a orientação para o 'rating' 'Baa2' nos próximos três anos após o início em 01 de janeiro de 2022 de um novo período regulatório de quatro anos para o transporte de eletricidade em Portugal", justifica a agência no relatório.

A Moody's aponta ainda que a melhoria da nota reflete a expectativa de que a REN "continue a apresentar um forte desempenho operacional".

Para a Moody's, a REN irá continua a apresentar um baixo perfil de risco do negócio das suas atividades, o quadro regulamentar "relativamente bem estabelecido" e "transparente" sob a qual suas tarifas são estabelecidas, assim como a sua "diversificação em eletricidade e gás, bem como transmissão e distribuição".