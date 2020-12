Moratória das rendas empurrada até ao verão, créditos aguardam solução

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Siza Vieira, fala aos jornalistas sobre as medidas de apoio às empresas, Lisboa, 14 de novembro de 2020. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Com a vacina à vista e apoios europeus desbloqueados, mas ainda sem garantias de uma retoma rápida, a economia portuguesa ainda olha para o calendário de 2021 em suspense: à vista, no início do ano, está o termo das moratórias do arrendamento, e mais à frente, em setembro, o da moratória pública de crédito onde se refugiaram empresas e famílias com empréstimos à habitação.

A três semanas do fim do ano, parte do problema mais imediato poderá ser empurrado agora para meados de 2021, com o governo a propor aos deputados estender a possibilidade de os senhorios não terminarem contratos de arrendamento comercial, pelo menos, até junho, numa proposta que deverá ser votada dias antes do natal, a 22 de dezembro. Também trará mudanças ainda não conhecidas para as rendas de habitação, segundo avançou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na quinta-feira. Até ao fecho desta edição, o diploma ainda não tinha ficado disponível no site do parlamento.

Com exceção de bares, discotecas, e outras atividades que estão paradas desde março, a extensão da moratória não significa não pagar rendas. E, aqui, apresentam-se duas soluções: as microempresas e PME dos setores mais afetados vão poder ter um subsídio que cobre até metade do devido aos senhorios por seis meses; as restantes vão poder recorrer a uma linha de crédito para as rendas.

As medidas incluem-se no novo pacote de apoios às empresas para o primeiro semestre, criadas pelo governo em conjunto com os parceiros sociais, no valor de 7,2 mil milhões de euros, segundo o governo. Destes, 1,4 mil milhões são apoios a fundo perdido.

Para a frente, fica por resolver o problema das moratórias de crédito, que abrangem um quinto da tomada de empréstimos a nível nacional, num valor em torno dos 44 mil milhões de euros, e que têm motivado alertas por parte das agências de notação financeira Fitch e Moody"s. Os riscos para o sistema bancário estão, sobretudo, nos créditos a PME que se tornem inviáveis e a trabalhadores independentes que não consigam recuperar rendimentos, diz a Moody"s.

O objetivo do governo, por via do novo Banco Português de Fomento - e, eventualmente, com recurso aos empréstimos do Mecanismo Europeu de Resiliência -, é criar instrumentos para a capitalização de empresas, numa solução que está ainda a ser desenhada em conjunto com o Banco de Portugal e com a Associação Portuguesa de Bancos. Nos últimos meses, o ministro da Economia deu conta da possibilidade de o Estado adquirir dívida às PME, convertível em capital.

Rendas, subsídios, crédito e apoio à retoma

Mas, para já, são as rendas que têm resposta. Com a possibilidade de despejo afastada até ao verão para a generalidade do comércio, pretende-se que os estabelecimentos encerrados desde março fiquem dispensados do pagamento das rendas deste ano e do próximo até ao início de 2022. Os valores em dívida poderão depois ser saldados em 24 mensalidades - ou seja, serão repostos até ao final de 2024. Para estas atividades, o congelamento de contratos mantém-se durante todo o tempo que permaneçam encerrados, e depois por período igual ou um mínimo de seis meses.

Os restantes setores mais afetados - onde deverão estar incluídos agências de viagem, a animação turística, sapatarias, ourivesarias, retalho de bebidas, ginásios, entre outras áreas que até setembro registavam quebras médias de faturação acima de 25% - vão ter acesso ao novo programa Apoiar Rendas, com uma dotação de 300 milhões de euros reservada a microempresas e PME.

O programa, que deverá ter candidaturas abertas em janeiro, prevê um apoio em 30% do valor da renda, até um máximo de 1200 euros, para quem regista quebras entre 25% e 40%. Acima dos 40%, a ajuda cobre 50% da renda até um limite de dois mil euros. O apoio vale por seis meses de arrendamento e considera rendas até quatro mil euros, limite em que estará 95% do arrendamento comercial, segundo o ministro da Economia. O valor máximo do apoio será assim de 12 mil euros.

Os termos detalhados da medida ainda não são conhecidos. Mas, as restantes ajudas a fundo perdido do Apoiar.pt têm como regra responder por ordem de chegada dos pedidos até ficar esgotado o limite da dotação. Regra que, aliás, motivou dificuldades no acesso à plataforma Balcão 2020, onde são feitas as candidaturas.

Para as empresas que não conseguirem o subsídio de renda, fica disponível uma linha de crédito destinada a inquilinos e senhorios, sem restrições de acesso para quem já beneficiou de outras linhas de crédito.

Além dos apoios ao arrendamento, no próximo ano as empresas vão poder contar ainda com o remanescente dos 750 mil milhões de euros do programa Apoiar (45% do valor já foi pedido), agora com acesso por empresas de média dimensão, por grandes empresas cuja faturação não exceda os 50 milhões de euros anuais e por empresários em nome individual sem contabilidade organizada. Com condições, passa a ficar aberto às que registaram capitais negativos no fim de 2019 e têm dívidas junto do fisco e da Segurança Social.

Há anda um novo Fundo de Apoio à Tesouraria das Microempresas, com uma dotação de 750 milhões de euros em crédito, e uma linha de outros 750 milhões para as grandes empresas - cada uma poderá ir buscar até 10 milhões de euros, e ver parte do empréstimo converter-se em apoio a fundo perdido. O setor exportador também vê reforçados os valores disponíveis em 300 milhões, agora abertos ao turismo, e com um limite de quatro mil euros por trabalhadores (dos quais 800 euros poderão não ser devolvidos).

Por fim, mantém-se o apoio à retoma progressiva, agora alargado a sócios-gerentes e com o Estado a cobrir o necessário para que deixe de haver cortes salariais aos trabalhadores (as microempresas terão a opção de aceder a um valor de 1330 euros, ou dois salários mínimos, por posto de trabalho, em função de quebras a partir de 25%), e abre-se a possibilidade de as empresas fasearem as entregas de IVA que recebem dos clientes até seis prestações na primeira metade de 2021. Os processos de execução do fisco e da Segurança Social vão ficar suspensos.