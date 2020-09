Moratórias bancárias estendidas até final de setembro de 2021

As famílias e as empresas vão ter mais seis meses de folga no pagamento de créditos junto da banca, com a extensão das moratórias bancárias em vigor até ao final de setembro de 2021, confirmou esta quinta-feira o governo após reunião do Conselho de Ministros.

Segundo o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a extensão das moratórias abrange particulares e empresas na amortização do capital em dívida. Por outro lado, particulares e empresas e entidades de alguns sectores – cultura, turismo, sector social, e comércio e reparação automóvel – vão poder também adiar o pagamento de juros.

Em atualização