Moratórias privadas da habitação caíram 42% desde o pico em junho do ano passado

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, durante a apresentação do Boletim Económico de dezembro, que inclui projeções para a evolução da economia portuguesa no período 2020 a 2023, na sede em Lisboa, 14 de dezembro de 2020. TIAGO PETINGA/POOL/LUSA © LUSA

As moratórias privadas para a habitação registaram uma redução de 42% entre junho do ano passado e fevereiro deste ano, revelou esta quarta-feira o governador do Banco de Portugal, atualizando os dados divulgados na semana passada.

"Em relação às moratórias privadas para habitação, desde o ponto mais alto em junho até fevereiro, temos uma redução dessas moratórias de 42%, são menos 2375 milhões de euros em moratórias privadas e é uma redução continuada ao longo de todo este período", começou por indicar Mário Centeno em resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

O líder do supervisor bancário admitiu que "pode haver um fenómeno de transferência destas moratórias para a moratória pública", mas sublinhou "a clara redução muito forte, mês após mês do peso e da importância destas moratórias", indicou o ex-ministro das Finanças, acrescentando que "o mesmo acontece com outras moratórias que não de habitação, no contexto privado fora da habitação. Representavam a maior parte para particulares e isso praticamente não acontece. Há uma redução muito forte no volume de moratórias".

O governador do banco central nacional sublinhou que Portugal não pode estender "discriminadamente" as moratórias fora do âmbito da EBA (Autoridade Bancária Europeia), podendo ter um "efeito ricochete" no sistema bancário europeu, lembrando que o regime de moratórias em Portugal foi além das feitas noutros países da União Europeia (UE). "As condições de acesso eram muito claras e no caso português bastante mais abrangentes do que noutros países europeus", apontou Mário Centeno. "Esta poderá ser uma explicação possível para que Portugal tenha uma utilização maior quer pelas empresas quer pelas famílias", frisou.

O montante de empréstimos à habitação que terminam em março, isto é, cujos pagamentos terão de ser retomados a partir de abril, ascende a 3,7 mil milhões de euros. Este é o montante corresponde a 21% do total incluído nas medidas criadas para minimizar o impacto económico da pandemia.

Por outro lado, o total de crédito das famílias que está tanto na moratória pública como na privada é de 20 mil milhões de euros, dos quais 17,1 mil milhões relativos a crédito à habitação, de acordo com dados do Banco de Portugal, divulgados no dia 24 de março.

Notícia atualizada às 16h40 com mais informação