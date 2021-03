Moreira Rato diz que Siza Vieira terá estado em reuniões para venda da Tranquilidade

João Moreira Rato © Steven Governo / Global Imagens

João Moreira Rato, antigo administrador financeiro do BES e, depois, no Novo Banco, confirmou a presença de Pedro Siza Vieira, atual ministro e então advogado na sociedade Linklaters, em reuniões sobre o processo de venda da seguradora Tranquilidade ao fundo Apollo.

A informação foi prestada em audição da comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco, onde os deputados pretendem apurar informação sobre as necessidades de capital do banco que conduziram a injeções superiores a 7,8 mil milhões de euros pelo Fundo de Resolução até hoje, e também eventuais responsabilidades políticas.

No início da audição, Duarte Alves, deputado do PCP, focou a sua inquirição no negócio da alienação ao fundo Apollo, na assessoria da Linklaters e envolvimento do Banco de Portugal. A venda, por cerca de 40 milhões de euros, com revenda mais tarde pela Apollo por cerca de 600 milhões de euros, realizou-se apesar de uma oferta não vinculativa inicial de valor superior pela Liberty Seguros, que não chegou a ser formalizada.

Segundo Moreira Rato, que esteve na administração do banco entre julho e setembro de 2014, o atual ministro da Economia "há de ter sido chamado a uma ou outra reunião do conselho de administração" sobre o acordo de compra e venda da Tranquilidade. "A nossa principal contraparte era António Soares", esclareceu, mas quem estava mais envolvido na venda era Siza Vieira.

No processo, a opinião da Linklaters de que a venda não exigiria obter luz verde do Fundo de Resolução em assembleia-geral - mas antes a "não oposição do Novo Banco" - foi seguida pela administração liderada por Vítor Bento, contrariamente à opinião do conselho fiscal, segundo foi avançado na audição.

Mas, Moreira Rato, não soube responder ao deputado do PCP se a opinião da sociedade de advogados chegou por via de um parecer escrito. "Não me lembro desse parecer. Não sei se existe ou não. Lembro-me da opinião", afirmou.

O negócio terá avançado apenas com uma opinião favorável do Banco de Portugal no pressuposto de que os riscos da venda tinham sido analisados. Moreira Rato não soube confirmar se o Banco de Portugal recebeu elementos sobre a matéria, mas teve dos serviços jurídicos do banco o parecer de que a opinião do Banco de Portugal era uma "não oposição forte". Por outro lado, o Instituto de Seguros de Portugal terá afastado a suspensão do processo de venda à Apolo perante a proposta não vinculativa da Liberty, esclareceu o ex-administrador. O Banco de Portugal concordou, juntou.

Na audição, o antigo administrador alegou ainda que a situação de o banco estra na venda a executar um penhor por créditos no balanço do banco justificaria também os procedimentos adotados. Em causa, estava uma linha de crédito acedida pela Espírito Santo Financial Group, utilizada até ao valor de 48 milhões de euros, para colocação de papel comercial da Rio Forte, segundo explicou Moreira Rato em resposta ao deputado Hugo Carneiro, do PSD.

O deputado questionou o ex-responsável sobre a possibilidade de ter havido subavaliação no negócio, sem esforço para explorar a opção da Liberty por entidades como Instituto de Seguros de Portugal.

Segundo Moreira rato, "havia uma preocupação válida de que a companhia não sobrevivesse", numa altura em que seguradora não cumpria os rácios prudenciais e necessitava - com "urgência", para o Instituto de Seguros de Portugal - de ser capitalizada. Além disso, juntou o ex-administrador, haveria acordos de seguro e resseguro a ser fechados mais tarde pela Tranquilidade, e o impacto negativo das notícias sobre o grupo BES. "O negócio estava a sofrer", disse, assegurando que foi dada a possibilidade à Liberty de formalizar uma oferta. Porém, segundo os deputados, sem o tempo necessário para que o potencial comprador realizasse a necessária due diligence.

