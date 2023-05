Morreu Bob Lucas, Nobel e pai da macroeconomia moderna

"Foi certamente o mais influente macroeconomista dos últimos 50 anos", escreve no Twitter Olivier Blanchard, numa homenagem de despedida de Robert Lucas, o economista distinguido com um Prémio Nobel em 1995 e que deu gás à Teoria das Expectativas Racionais (num artigo datado de 1972), um marco da disciplina que questiona a eficácia da intervenção pública na economia.

RIP Bob Lucas. Surely the most influential macroeconomist of the last 50 years. A perfect example of destructive creation: He made our intellectual lives more difficult, but much more exciting. Bob: Profound thanks. - Olivier Blanchard (@ojblanchard1) May 15, 2023

O tema teoriza sobre como os agentes económicos se debruçam sobre a influência do emprego, dos salários reais e da inflação e demais dados conjunturais e de previsões para determinar as políticas e decisões futuras, acabando por influenciar as próprias expectativas e o resultado das ações.

Professor da Universidade de Chicago e um dos economistas que assinaram a petição para que o governo americano não salvasse os bancos na crise financeira de 2008, Bob Lucas foi distinguido com o prémio máximo da Economia pelo trabalho desenvolvido ao longo da sua vida ativa.

"Um exemplo perfeito de criação destrutiva, ele tornou as nossas vidas intelectuais muito mais complicadas, mas bem mais entusiasmantes", descreve ainda Olivier Blanchard, num tweet em que agradece ao economista o trabalho de uma vida.