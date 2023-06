Morreu Christopher de Beck, antigo vice-presidente do BCP

Christopher de Beck, ex-vice-presidente do BCP, morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 77 anos.

Numa nota de pesar, Miguel Maya, atual presidente do BCP, lamenta a perda de alguém cujo trabalho não se limitou à banca, sendo um singular apaixonado pela cultura e com uma capacidade de pensamento crítico notável.

A filha de De Beck, Bárbara de Beck Lancastre, é a fundadora e lidera uma das melhores escolas internacionais do país, o Park (leia mais aqui).

"É com pesar que vos transmito que faleceu hoje o Dr. Christopher de Beck, ex administrador executivo e vice-presidente do Conselho de Administração, pessoa que teve um contributo da maior relevância para a construção e desenvolvimento do Banco Comercial Português", escreve Miguel Maya. "De entre os muitos contributos relevantes nas múltiplas áreas do banco que coordenou, destacaria especialmente, pelo facto do seu trabalho se fazer sentir ainda hoje de uma forma indelével na cultura do BCP, ter sido pioneiro na intensa integração de tecnologia nos modelos e processos de negócio, com vista a alargar a oferta e a simplificar as interações dos clientes."

Miguel Maya com Christopher De Beck, em 2009. © Foto: ANTONIO BERNARDO

O atual CEO recorda ainda que muitos dos que com ele trabalharam diretamente, como ele próprio, recordam "a presciência na leitura da evolução das tendências, a importância que atribuía à inovação, a capacidade de provocar, ouvir e potenciar as Equipas e a determinação que incutia na implementação dos planos de ação".

Miguel Maya destaca ainda as qualidades pessoais de um grande profissional do setor financeiro, a começar pela "densidade humana, a sua vasta cultura, a profundidade das suas reflexões e a atenção que sempre dispensava aos que se relacionavam com ele".

O velório de Christopher de Beck decorre nesta quinta-feira, a partir das 17:30, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O funeral é na sexta-feira, de acordo com a Servilusa.