Morreu Jorge Sampaio

Jorge Sampaio, ex-presidente da República © Paulo Alexandrino/Global Imagens

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, disse à agência Lusa fonte da família.

Enquanto dirigente e depois secretário-geral do PS entre 1989 e 1992, António Costa foi um dos elementos da direção deste partido mais próximos de Jorge Sampaio nas décadas de 80 e de 90, e dirigiu a sua campanha presidencial em 1996

O ex-chefe de Estado estava internado desde dia 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, na sequência de dificuldades respiratórias.

Sampaio estava no Algarve, mas após sentir dificuldades respiratórias, e "dado o seu historial de doente cardíaco", foi transferido para Lisboa, disse na altura com fonte do seu gabinete.

Jorge Sampaio, 81 anos, foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006.