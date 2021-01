Morreu o apresentador Larry King, aos 87 anos

Larry King © EPA/JOSÉ SENA GOULÃO

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Janeiro, 2021 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"É com profundo pesar que a Ora Media anuncia a morta do nosso co-fundador, apresentador e amigo Larry King, que morreu esta manhã aos 87 anos no hospital Cedars-Sinaim em Los Angeles", lê-se no comunicado partilhado nas redes sociais do comunicador.

Na nota, a empresa de produção audiovisual Ora Media sublinhou que "as centenas de entrevistas, os prémios e o reconhecimento mundial são testemunho do seu singular talento".

O apresentador teve a seu cargo o "Larry King Live", na cadeia de televisão CNN, durante mais de 25 anos.

A data da realização das cerimónias fúnebres ainda não foi divulgada.