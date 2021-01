Morreu Rosalina Machado, uma grande senhora

20090901 : ROSALINA MACHADO , FOTOGRAFADA , NO RESTAURANTE BELCANTO NO CHIADO. ROSALINA MACHADO RESTAURANTE BELCANTO © VITOR GORDO / SyncView

Foi a primeira mulher portuguesa a liderar uma multinacional, a Ogilvy & Mather Portugal, mas mais do que isso, Rosalina Machado foi sempre uma líder. Soube ombrear e ir mesmo além de muitos homens de negócios da sua geração e uma grande senhora, reconhecida em Portugal e no mundo.

Até 2009, ocupou o lugar de chairwoman da Ogilvy, virando-se depois para as empresas da família e o Belcanto, em parceria com o marido.

Morreu hoje na sequência de um cancro no pulmão contra o qual lutava há anos - um dia depois do marido de há mais de 50 anos, Francisco Tavares Machado, vítima de covid-19.

A multinacional já reagiu ao desaparecimento de Rosalina Machado. "Aa Rosalina deixava, em tudo o que fazia, um sorriso, uma felicidade, uma alegria contagiante. Marcou várias gerações de publicitários com a sua atitude positiva, com a sua profunda honestidade e a certeza que as empresas são pessoas. Pessoas que ela apoiava, incentivava e ajudava mesmo fora do universo profissional. Rosalina Machado sabia que a felicidade é o bem mais valioso de uma empresa", recordou o diretor de serviço a clientes da atual BAR Ogilvy, Francisco Costa, que trabalhou com a profissional.

Quem também trabalhou com Rosalina Machado, mesmo de forma indireta, foi o publicitário Edson Athayde. "Quando cheguei a Portugal, há 30 anos, Rosalina Machado estava na elite da publicidade. Eu admirava pessoas como ela", recorda o brasileiro ao Dinheiro Vivo.

Edson Athayde assumiu a direção criativa da Ogilvy em meados de 2005 e acredita que a gestora teve uma palavra neste processo. "Ela apoiou a minha contratação com a Ogilvy, como chairwoman. Foi uma pessoa muito educada e delicada, com quem tive imenso prazer de trabalhar. Não era uma executiva do estilo mulheres de armas mas era sempre muito simpática e alegre. Muito sorridente."

Também os amigos recordam a importância de Rosalina Machado neste mercado. "Morreu uma das melhores profissionais do mundo da comunicação, publicidade, marketing e o mais que quiserem que Portugal teve até hoje. Afirmou-se no mundo empresarial como poucos e, no seu tempo, como muito poucas. Uma mulher linda, elegante, sabia ensinar com diplomacia, ceder e ser dura", reagiu no Facebook António Cunha Vaz, amigo de Rosalina Machado.