Morreu Tina Turner, aos 83 anos

Morreu a cantora norte-americana Tina Turner, aos 83 anos.

"Tina Turner, a Rainha do Rock'n Roll' morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, na sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça, após doença prolongada. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo", anunciou o porta-voz da artista em comunicado citado pela Sky News.

A morte também foi anunciada no Instagram da própria Tina Turner, onde é recordada uma artista que "encantou milhões de fãs em todo o mundo e inspirou as estrelas de amanhã".

Um dos maiores sucessos da cantora é a canção "The Best", do álbum Foreign Affair, de 1989.

em atualização