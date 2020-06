1530 mortes e 39 133 confirmados de covid-19 em Portugal

Há 1530 mortes a registar e 39 133 de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Morreram mais duas pessoas e foram confirmados mais 292 casos do novo coronavírus em 24 horas. O total de casos recuperados é de 25 376.

Há 407 pessoas infetadas internadas, 69 nos cuidados intensivos. Segundo a DGS os sintomas de covid-19 registados são: febre em 28% dos casos, tosse em 38%, dificuldade respiratória em 11%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 15%.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 361 848 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 321 236 não confirmados e 1771 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 30 852 pessoas em Portugal.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.762 casos confirmados, mais 225 do que no sábado.

O boletim da DGS indica ainda que há menos 15 pessoas internadas (são agora 407) e menos uma nos cuidados intensivos (para um total de 69). Há 25.376 recuperados desde o início da pandemia, mais 470 do que ontem.