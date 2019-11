Mortes no Halloween: Airbnb fiscaliza 7 milhões de anúncios e proíbe festas

Nem festas nem anúncios falsos nem casas, hóspedes ou proprietários que não correspondam ao que prometem. O Airbnb anunciou hoje que vai passar a pente fino os 7 milhões de anúncios disponíveis na plataforma e agir à altura de irregularidades que possa encontrar.

A decisão é justificada como “parte do compromisso da empresa de manter os seus padrões de qualidade e de segurança”, especificando-se que os controlos vão avaliar a “precisão dos anúncios (fotografias, endereços e detalhes do anúncio), bem como a limpeza, a segurança e a presença dos básicos da casa”. E porque a “confiança é a base do negócio” da plataforma, sublinha um dos fundadores, o Airbnb compromete-se mesmo a “realojar ou reembolsar os clientes que não considerem o aluguer satisfatório”.



Este leque de novas medidas pretende aumentar a confiança dos consumidores na plataforma, mas servirá também para melhor controlar e evitar enganos, clientes insatisfeitos e reclamações. Bem como acontecimentos dramáticos como o tiroteio que teve lugar neste Halloween, na California, num alojamento onde os arrendatários decidiram fazer uma festa – que acabou com cinco mortos.

“Em 2008, diziam que nunca seríamos bem-sucedidos porque os estranhos não confiam uns nos outros, mas provámo-los errados. Foi a confiança que nos permitiu criar uma plataforma onde milhões de pessoas se encontram e respondem às necessidades umas das outras, envolvendo 191 países e mais de 600 milhões de pessoas”, relata Brian Chesky, na comunicação patilhada no Twitter e enviada aos seus trabalhadores. “Infelizmente, acontecimentos recentes mostraram que há utilizadores da nossa plataforma a aproveitar-se dessa confiança – incluindo o que aconteceu em Orinda, California -, mas tudo faremos para que este tipo de incidente nunca mais aconteça.”

We are introducing the Airbnb Guest Guarantee. Starting on 12/15/19, if a guest checks into a listing and it doesn’t meet our accuracy standards, we will rebook them into a listing that is just as nice — and if we can’t, they will get 100% of their money back.

— Brian Chesky (@bchesky) November 6, 2019