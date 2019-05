Moscovici descarta sanções a Itália. “Prefiro o diálogo”

Itália deverá conseguir escapar ao castigo da Comissão Europeia. O país está em risco de sofrer sanções por causa do elevado nível de endividamento e por não ter conseguido cumprir a meta do défice imposta pela União Europeia. Segundo a Bloomberg, está em causa uma multa de 3,5 mil milhões de euros. Mas Pierre Moscovici, Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, afirma que antes das sanções vem o diálogo.

Questionado nas Conferências do Estoril, onde participou esta terça-feira como orador, sobre a aplicação das sanções, Moscovici respondeu com um categórico ‘não’.

“Vou trocar pontos de vista com o governo italiano sobre medidas adicionais que são necessárias para eles cumprirem as regras. Fui sempre contra sanções, prefiro o diálogo. Mas se a certa altura o país não respeitar as regras, aí podemos falar de sanções, porque elas existem e todos têm de saber que as regras têm de ser respeitadas, ainda que com felxibilidade. Posso dizer que o diálogo com Itália esta a decorrer”, afirmou no palco do evento que decorre até amanhã no campus da Nova SBE em Carcavelos.

O Comissário Europeu já tinha usado o exemplo de Portugal para se manifestar contra a aplicação de sanções por parte das instituições europeias.

Questionado sobre a possível tomada de decisões erradas em relação a Portugal durante os anos da crise, Moscovici admitiu que “talvez no passado” tenha acontecido, “mas não com esta Comissão”.

“Tentamos sempre que Portugal tenha finanças públicas sólidas, mas tem de reduzir défice, é esse o desafio para Portugal. No passado fomos flexíveis para não atrasar o crescimento da economia. Em 2016 discutiu-se a possibilidade de aplicar sanções e eu disse ‘nem pensar’. Seis meses depois o problema estava resolvido”, recordou.

O Comissário, cujo mandato termina dentro de seis meses, afirmou ainda que nunca foi “obcecado com o défice”, e que logo quando assumiu cargo, em 2014, definiu que não poderia haver uma aplicação rígida das regras, “mas sim flexibilidade”.

“Não há paraísos fiscais na Europa”

Pierre Moscovici esteve nas Conferências do Estoril para intervir num painel sobre justiça fiscal e direitos humanos, durante o qual enalteceu a luta da UE contra a evasão fiscal.

“Temos lidado com vários casos de paraísos fiscais e de contribuintes muito ricos que conseguem fugir ao fisco, com consequências desastrosas. Os menos poderosos, que também são contribuintes, têm de pagar a fatura dos mais ricos e os países perdem milhões em recursos. O IVA sozinho representa perdas de 50 mil milhões de euros para os nossos cofres”, sublinhou.

Moscovici mostrou-se, no entanto, “orgulhoso” pelo percurso feito durante o mandato. “Desde 2014 tivemos 14 propostas aprovadas nesta área pelos ministros das Finanças, mais que nos 20 anos anteriores. A inação já não é opção”.

O responsável assumiu que uma das prioridades da UE na luta contra a evasão fiscal deve ser aumentar a transparência. “Até aqui havia uma cultura de segredo. Mas depois das medidas tomadas posso dizer que hoje não há nenhum paraíso fiscal na Europa”.

Ainda assim, admite que a UE ainda tem de lutar mais, pois apesar de não querer “castigar nem estigmatizar”, é necessário “criar um enquadramento fiscal justo e defender os interesses dos cidadãos”.

“Ainda somos imperfeitos mas talvez tenhamos a política fiscal mais poderosa do mundo. É um trabalho que vai continuar nos próximos cinco anos, vamos implementar uma mudança real”. Dando o exemplo da lista negra dos paraísos fiscais implementada pela UE, Moscovici contou que “ninguém gosta mas teve efeito. Muitos ministros das Finanças descobriram o meu gabinete porque queriam evitar ficar na lista”.