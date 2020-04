El Mundo acusa executivo de Pedro Sánchez de restringir liberdade de imprensa

O jornal El Mundo acusa o governo espanhol de estar a restringir a liberdade de imprensa com o pretexto da pandemia e anunciou que vai deixar de participar nas conferências de imprensa do executivo de Pedro Sánchez. “O El Mundo não pode continuar a participar numa anomalia democrática que já adquiriu a categoria de autêntico escândalo como são os sucedâneos de conferências de imprensa que o governo impôs com a desculpa da pandemia”, escreveu o diário espanhol num editorial este sábado.

O jornal diz que “o rigor profissional, a ética jornalística e o compromisso com os leitores levam-nos a anunciar a decisão de deixar de participar em farsas”.

O diário espanhol queixa-se que o secretário de Estado da Comunicação atua como “comissário político”, controlando as perguntas que são feitas a Pedro Sánchez, “filtrando-as a seu gosto, impedindo que se possa voltar a perguntar”, permitindo ao líder dizer o que quer. E adianta que “a tecnologia hoje facilita o exercício do nosso trabalho, sem qualquer risco, mas o governo prefere usar a mordaça”.

O El Mundo deixou no twitter a mensagem de que já não participará nas conferências de imprensa.