Mota-Engil. Acionistas aprovam não distribuição de dividendos

Os acionistas da Mota-Engil aprovaram, em assembleia geral, a não distribuição de dividendos referentes aos resultados de 2019 devido à pandemia do novo coronavírus. Esta medida já tinha sido anunciada pelo grupo português, mas havia a possibilidade de ser revertida caso se verificassem melhorias na situação económica e financeira.

O Relatório de Gestão Individual da construtora avançava que “face ao momento complexo que vivemos motivado pela já aflorada pandemia denominada covid-19, com impactos reais e ainda não totalmente estimados em valor e tempo na economia mundial, o conselho de administração propõe à assembleia geral anual a transferência dos resultados líquidos do exercício, no valor de 1.323.125 euros e 74 cêntimos, para reservas livres”.

A assembleia geral, que ontem teve lugar no Clube Universitário do Porto, aprovou todos os pontos em agenda por larga maioria.

Segundo comunicado, estiveram presentes na assembleia geral “representantes de 75,83% do capital social da empresa, tendo todos os pontos sido aprovados por votações favoráveis superiores a 92% dos votos emitidos na Assembleia, merecendo destaque a aprovação, por unanimidade, do Ponto 6 relativo à apreciação do Relatório e Contas Consolidado do exercício de 2019”.

Para além dos pontos relacionados com a aprovação dos resultados anuais, foram também aprovados o relatório sobre as práticas de Governo Societário, a declaração da comissão de vencimentos sobre a política de remuneração, assim como a ratificação da cooptação de Emídio Pinheiro para vogal do conselho de administração, já efetivada em fevereiro, e a alteração parcial do contrato social da Sociedade.