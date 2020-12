Mota-Engil ganha contrato de 240 ME para construção e operação de autoestrada no México

Mota-Engil © Lusa

09 Dezembro, 2020 • 15:41

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil informou que "o Estado do México atribuiu à Mota-Engil México um contrato de concessão por 30 anos para a construção, operação, conservação e manutenção da autoestrada Tultepec-AIFA-Piramides".

"Esta autoestrada, além de ser uma importante via de ligação para a Cidade do México, ligando três autoestradas principais que acedem à cidade pelo norte, será também um dos acessos ao novo Aeroporto Internacional Felipe Angeles", refere a empresa no comunicado.

Esta concessão rodoviária de 27 quilómetros em que a Mota-Engil detém 100% de participação inclui 240 milhões de euros para o contrato de conceção e construção.

Segundo o grupo, "este novo contrato aumenta a carteira de encomendas na região, equilibrando assim entre as três regiões o volume total de futuras obras que já ultrapassa o nível de 6.000 milhões de euros, atingindo um novo recorde".