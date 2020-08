Mota-Engil é a única portuguesa entre as 100 maiores cotadas do setor

A Mota-Engil é a única construtora portuguesa que integra o “Global Powers of Constrution”, ranking das 100 maiores empresas mundiais do setor cotadas em bolsa da autoria da Deloitte.

O grupo ocupa a 76ª posição no ranking das vendas, com um volume de negócios de 2,8 mil milhões de euros em 2019, um aumento de 1% face ao ano anterior. A capitalização bolsista atingiu os 425 milhões de euros, mais 16% que no exercício homólogo.

China, Japão, EUA e Reino Unido são os países que mais empresas têm neste índice, cada qual com mais de 10 grupos de construção.

Em termos de receita, as maiores empresas estão sediadas na China, Europa – com destaque para França e Espanha -, Japão, EUA e Coreia do Sul.