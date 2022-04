Mota-Engil vence contrato na Costa do Marfim por 195 ME

Porto, 27/12/2013 - Decorreu esta manhã, na sede da Fundação António Manuel da Mota, na Praça do Bom Sucesso, a Assembleia Geral da Mota-Engil para discutir e deliberar sobre a atribuição condicional gratuita aos accionistas de acções ordinárias, representativas de 20% do capital social da ´sub-holding´ do grupo Mota-Engil em que se agreguem os negócios e a actividades. Na foto: Gonçalo Moura Martins ( Artur Machado / Global Imagens )

© Artur Machado / Global Imagens