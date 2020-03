Mota Participações reforça para 56,27% participação na Mota-Engil

A Mota Gestão e Participações comprou 136.286 ações da Mota-Engil e passou a deter 56,27% do seu capital social, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, as ações foram compradas, em bolsa, ao preço unitário de 1,02 euros.

“Após esta transação, a Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A., passou a ser titular de 133.647.973 ações representativas do capital social da Mota-Engil, SGPS, S.A., correspondentes a 56,27% do seu capital social”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

Pelas 16:45, as ações da Mota-Engil estavam a cair 2,07% para 1,13 euros.