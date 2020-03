Motoristas de mercadorias chamados a apoiar Estado de Emergência

O Governo decidiu suspender temporariamente o limite máximo diário de condução dos motoristas de mercadorias e as disposições relativas aos períodos de repouso semanal para “facilitar e agilizar” o transporte terrestre de bens essenciais, anunciou o Ministério das Infraestruturas e Habitação. A suspensão tem um prazo de 15 dias e vai em em linha com as orientações europeias.

O transporte de mercadorias tem sido feito essencialmente por via rodoviária e só com estes profissionais é possível é continuar a assegurar o abastecimento das populações de bens-

Segundo comunicado do Ministério das Infraestruturas, “estas medidas estão também alinhadas com o aprovado pelas autoridades espanholas, no sentido de uniformizar procedimentos e entendimentos ao nível do território ibérico”.