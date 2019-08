Motoristas mantêm greve. “Vamos fazer diligências até chegarmos ao diálogo”

Francisco São Bento, presidente do sindicato, falou esta quinta-feira à imprensa para garantir que o pré-aviso de greve apresentado ontem se mantém, “até que os pressupostos” que levaram a convocar a paralisação “sejam atendidos”.

O dirigente, e agora porta-voz do sindicato, referiu que os motoristas vão “continuar a fazer diligências até que se consiga chegar ao diálogo” com os patrões.

Os motoristas querem “chegar a uma conclusão positiva, com o especial pressuposto das horas extraordinárias, porque ninguém trabalha de borla. O que os trabalhadores querem é que, se fazem trabalho extraordinário, é que o mesmo seja remunerado”, destacou Francisco São Bento.

Sobre a saída de Pedro Pardal Henriques da posição de porta-voz do sindicato, anunciada ontem, o presidente do SNMMP sublinhou que os motoristas continuam “a contar com o apoio de Pardal Henriques a 100% como assessor jurídico”. O advogado anunciou ontem que vai abandonar a posição de porta-voz para concorrer às eleições legislativas de outubro enquanto cabeça de lista por Lisboa do PDR.

(Em atualização…)