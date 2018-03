Mourinho Félix. Fisco promete corrigir regime do IVA de prédios vazios

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu, no final de fevereiro, que os proprietários de imóveis desocupados não têm de devolver o IVA deduzido, um benefício fiscal que acaba quando um imóvel está vazio há mais de dois anos e não é usado pelo proprietário para a sua finalidade.

O governo diz que vai respeitar a decisão dos juízes e corrigir a lei atual, reagindo assim a uma notícia avançada esta segunda-feira pelo Jornal de Negócios, que cita o acórdão do TJUE.

Ricardo Mourinho Félix, o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, que falou aos jornalistas em Bruxelas, à margem do Eurogrupo desta segunda-feira, e que atualmente é quem representa o país neste conselho de ministros europeu informal, foi questionado sobre a decisão do tribunal superior.

Referiu que “é uma decisão recente e Autoridade Tributária está a analisar essa decisão do Tribunal de Justiça Europeu e obviamente que a seu tempo tomará as medidas necessárias para assegurar que é cumprido aquilo que são as decisões dos tribunais”.

Segundo o Negócios, além de não devolverem o IVA, os proprietários dos imóveis vazios, sejam estes comerciais, industriais ou destinados a serviços, ainda poderão pedir a devolução do IVA pago nos últimos quatro anos”.

Não se sabe ainda qual o impacto negativo que esta decisão do TJUE pode vir a ter na receita do Estado.

Segundo o mesmo jornal, a ideia é que a medida acabe por ser favorável aos proprietários que, apesar de tentarem colocar os seus imóveis no mercado, não conseguem arrendá-los.

A decisão do tribunal europeu surge no âmbito de um processo que a sociedade de investimentos imobiliários Imofloresmira moveu contra o Estado depois ter ter sido obrigada a devolver parte do IVA deduzido de dois imóveis, que ficaram vazios contra a vontade da empresa.

Segundo o mesmo jornal, o recurso ao Tribunal Europeu acabou por dar razão à imobiliária, indo assim contra a regra do Fisco segundo a qual um imóvel que esteja vazio há mais de dois anos não está a ser usado pelo proprietário para a sua finalidade, devendo assim perder o benefício fiscal.