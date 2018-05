Mourinho Félix pede “utilização adequada” do crédito

Os bancos têm de conceder mais crédito para que o crescimento económico continue. Mas todos os cuidados são poucos na hora de conceder empréstimos. A mensagem é do secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Ricardo Mourinho Félix reconheceu na Money Conference que “o crescimento do crédito é sem dúvida um fator da maior importância para o crescimento económico, desde que acompanhado de uma utilização responsável e de uma avaliação de risco adequada”.

O governante reiterou, no seu discurso na Money Conference, que os supervisores devem olhar de perto para a forma como o crédito está a ser concedido, principalmente às famílias. “Não posso deixar de referir que a evolução recente do crédito a particulares deve ser seguida de forma próxima”, referiu Mourinho Félix. E relembrou que “cabe ao Banco de Portugal, nas vestes de autoridade macroprudencial, avaliar a efetividade da sua recomendação e promover as medidas que entenda adequadas a este respeito”.

O supervisor liderado por Carlos Costa recomendou aos bancos que adotem medidas para prevenir uma concessão excessiva de crédito. E se os bancos não cumprirem pode tornar essa recomendação em requisito a cumprir.

Economia dá bons sinais

Mourinho Félix considera que Portugal tem feito bons progressos. “Do ponto de vista económico, vivemos hoje em Portugal uma situação económica e financeira muito mais favorável do que a que encontrámos no início da legislatura”, defende o secretário de Estado.

E exemplifica com alguns indicadores. “O custo do financiamento da República caiu para mínimos históricos; o défice orçamental em 2017 foi de 0,9% do PIB e a dívida pública registou uma redução sem precedente no passado recente”. No ano passado a dívida caiu cerca de quatro ponto percentuais para 126% do PIB.

Além destes indicadores, Mourinho Félix salientou ainda que o crédito malparado (NPL) está a ter “uma redução significativa nos últimos trimestres”. E, conclui, isso permite ao “sistema financeiro melhorar a sua rentabilidade enquanto aumenta o apoio à economia real”.