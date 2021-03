Movimento de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 79,3% em janeiro

© EPA/MIGUEL A. LOPES

No arranque do ano, o número de passageiros que passou pelos aeroportos nacionais afundou 79,3% face ao mesmo mês de 2020. No primeiro mês do ano, foi registado o movimento de 722 mil passageiros nos aeroportos portugueses.

De acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), França foi o principal país de origem e destino dos voos com passageiros.

Estes movimentos contabilizados pelo INE dizem respeito a embarques, desembarques e trânsitos diretos. Em janeiro, cerca de 70% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais correspondiam a tráfego internacional (em janeiro de 2020, a percentagem era de 82%), com a maioria a ter origem em aeroportos na Europa.

Já em relação aos passageiros embarcados, cerca de 77% estava associado a tráfego internacional, tendo como destino aeroportos também no continente Europeu.

Em janeiro aterraram nos aeroportos nacionais 5,8 mil aeronaves em voos comerciais, menos 62% em termos homólogos. Já comparando com o mês de dezembro de 2020, a redução foi de 57,3% e 61,4% face a novembro.

Já em relação ao movimento de carga e correio foram totalizadas 12 mil toneladas, o que corresponde a uma diminuição de 30,2%.

Aeroporto de Lisboa movimentou mais de metade dos passageiros em janeiro

No mês de janeiro, o aeroporto de Lisboa movimentou 420 mil passageiros, pouco mais de 54% do número total. Comparando com janeiro de 2020, trata-se de uma redução de 80,8%.

Entre os três principais aeroportos nacionais - Lisboa, Porto e Faro - foi neste último que se registou a maior quebra face a janeiro de 2020. O aeroporto de Faro viu o movimento de passageiros cair 85,9% em janeiro, com um total de 34 mil passageiros.

No primeiro mês do ano passaram pelo aeroporto do Porto 200 mil passageiros (menos 77,4% em relação a janeiro de 2020).

França foi tanto o principal país de origem do voo como de destino, contabiliza o INE. Em janeiro, passaram pelos aeroportos nacionais cerca de 54 mil passageiros vindos em voos com origem em França e cerca de 86,5 mil passageiros embarcados com destino a França.

Já o Brasil foi o segundo o principal país de origem e o quarto de destino. A Suíça foi o terceiro principal país de origem e o segundo de destino.

Espanha evidenciou os maiores decréscimos em ambos os indicadores (queda de 91,4% nos passageiros desembarcados e 90,5% nos passageiros embarcados) e ocupou a quinta posição.

O Reino Unido deixou de surgir neste conjunto dos principais países de origem e destino, nota o INE. Anteriormente, o Reino Unido era um dos países que surgia no topo da lista.

Carga e correio movimentados caíram 30,2%

Estas estatísticas rápidas sobre o transporte aéreo contabilizam também o movimento de carga e correio nos aeroportos. No total, foi sentida uma quebra de 30,2% no total, com o movimento de mercadorias de 12 mil toneladas.

O aeroporto de Lisboa movimentou 64,8% do total nacional, atingindo as 7,8 mil toneladas (menos 38,7% em termos homólogos).