Movimento dos portos do continente mostra sinais de crescimento

O Governo considerou esta quarta-feira que, apesar do recuo na carga dos portos do continente no primeiro trimestre, o movimento em março e abril denota “sinais de retoma” à tendência de crescimento.

“Importa salientar que os meses de março e, sobretudo, de abril já denotam sinais de retoma que apontam para um regresso à tendência de crescimento”, disse o Ministério do Mar, em comunicado à comunicação social.

Segundo o Governo, os dados do primeiro trimestre “espelham um início do ano com maiores dificuldades para a operação portuária, devido a fatores externos, como as condições climatéricas adversas, que atrasam entradas e saídas de navios em porto e afetam várias operações”.

“O Porto de Leixões, depois de registar um primeiro trimestre com uma quebra acumulada de -4,67%, registou um excelente mês de abril. […] Também o Porto de Lisboa já mostra sinais de retoma, depois de registar quebras nas movimentações de janeiro e fevereiro e, […] ainda no primeiro quadrimestre de 2018, o Porto de Aveiro movimentou perto de 1,8 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 8,71% face ao período homólogo de 2017”, exemplificou.

No decorrer do ano, o Governo prevê que a movimentação de mercadorias no sistema portuário regresse a um cenário de “crescimento”, que deverá refletir-se, igualmente, no segmento dos contentores, que deverá crescer mais de 3% e ultrapassar a fasquia dos três milhões de TEU’s (medida utilizada para calcular o volume dos contentores).

Os portos comerciais do continente registaram, no primeiro trimestre, um movimento de 21,9 milhões de toneladas, que traduz um recuo de 10,9% face ao período homólogo, com destaque para Sines com uma queda de 18,5%.

Apesar do trimestre negativo, em março, o volume registado foi superior em 3% ao do mês anterior, mesmo com as más condições atmosféricas verificadas, que determinaram, em alguns dias, o encerramento da barra ou o acesso condicionado a alguns portos, segundo a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).