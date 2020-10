Movimento nos aeroportos mantém recuperação em agosto mas ainda com quedas acima de 50%

Um passageiro no aeroporto. © (Josep LAGO / AFP)

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Outubro, 2020 • 12:37

De acordo com a estatística rápida do INE, em agosto de 2020, nos aeroportos, registou-se o movimento de 2,2 milhões de passageiros, representando um decréscimo de 65,9% (-79,5% em julho).

O número de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em voos provenientes do Reino Unido registou um decréscimo de 69,1% (-85,5% em julho).

Segundo o INE, o anúncio da inclusão de Portugal na lista de países seguros para viajar do Reino Unido (no dia 20 de agosto) contribuiu para uma menor redução do número de passageiros desembarcados entre os dias 21 e 31 de agosto (-47,2%), quando comparada com a registada entre 01 e 20 de agosto (-79,7%).

Em agosto, segundo os dados divulgados esta sexta-feira, aterraram nos aeroportos nacionais 12,4 mil aeronaves em voos comerciais, o que representa uma variação homóloga de -46,4% (-62,0% em julho e -86,6% em junho).

Registou-se o movimento de 2,2 milhões passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), representando uma descida homóloga de 65,9% (-79,5% em julho e -94,6% em junho).

O movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais totalizou 10,4 mil toneladas, correspondendo a uma diminuição de 38,9% (-47,8% em julho e -54,1% em junho).

Em termos acumulados, entre janeiro e agosto de 2020, aterraram nos aeroportos nacionais 66,9 mil aeronaves em voos comerciais (-56,7% face ao mesmo período homólogo) e foram movimentados 13,4 milhões de passageiros (-67,1%).

O aeroporto de Lisboa movimentou 52,5% do total de passageiros (sete milhões) e registou um decréscimo de 66,3%.

Considerando os três aeroportos com maior tráfego de passageiros, o aeroporto do Faro foi o que evidenciou maior decréscimo do número de passageiros movimentados entre janeiro e agosto de 2020 (-77,1%).

Entre janeiro e agosto de 2020, considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais, França foi o principal país de origem e de destino dos voos.

O Reino Unido foi o segundo principal país de origem e de destino e evidenciou a maior redução do número de passageiros desembarcados e embarcados face ao período homólogo (-74,0% e -74,1%, respetivamente), apesar da recuperação verificada no mês de agosto.

Alemanha e Espanha trocaram as posições do mês anterior, relativamente à origem e destino, ocupando a terceira e a quarta posição, respetivamente, e a Suíça manteve-se na quinta posição.

Entre janeiro e agosto de 2020, registou-se uma diminuição de 32,1% no movimento de carga e correio nos aeroportos, atingindo 91,1 mil toneladas.

O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 65% do total, atingindo 59,2 mil toneladas (-39,5% face ao período homólogo).