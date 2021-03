Mulheres apostam cada vez mais em alojamento na Airbnb e os ganhos coletivos são já de 500 milhões

Airbnb © DR

De acordo com a informação avançada pela Airbnb, em Portugal, estima-se que 49% dos novos anfitriões, apenas com um alojamento e que começaram a hospedar durante a pandemia são mulheres.

A empresa estima também que, a nível global, estas novas anfitriãs já ganharam, coletivamente, perto de 500 milhões de euros desde março passado. Uma tendência que tem proporcionado uma linha financeira "muito necessária às mulheres e suas famílias" numa altura em que a economia e o mercado de trabalho se encontram numa situação mais precária.

A Airbnb nota ainda que 55% dos seus 4 milhões de anfitriões a nível mundial são mulheres, equivalendo a mais de 2 milhões de anfitriãs. Em Portugal, dados internos mostram que 52% dos anfitriões na plataforma se identificaram como sendo do sexo feminino e que as principais cidades por percentagem de anfitriãs no país são Lagos, Albufeira, Lisboa e Porto.

A acrescentar, os dados divulgados pela empresa mostram que 84% dos anfitriões começam a hospedar durante um período de transição e, para muitos deles, isso representa liberdade financeira. Desde o lançamento das "Experiências Online" no início da pandemia, 51% dos anfitriões destas experiências são agora mulheres.

Num inquérito recente da Airbnb, 35% destas mulheres partilharam ainda que começaram a sua Experiência Online para substituir o rendimento perdido de um emprego a tempo inteiro ou a tempo parcial e 23% afirma que é a sua principal fonte de rendimento.