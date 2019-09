Mulheres na Grande Lisboa são as que mais vivem após a reforma

As mulheres que residem na Área Metropolitana de Lisboa são as que mais vivem após terem chegado à chamada terceira idade, contando uma média de 21,37 anos de esperança média de vida aos 65 anos. São mais 19,95 anos após a idade mínima legal para aposentação, que está nos 66,42 anos (66 anos e 5 meses).

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta quinta-feira os dados relativos à esperança média de vida à nascença e ao fazer 65 anos das mulheres e homens portugueses por região do país. As tábuas de mortalidade do INE são estimativas para o período de 2016 a 2018 que permitem perceber em que zonas do país se vive por mais anos, as diferenças entre sexos nas várias regiões, bem como a evolução da esperança média de vida nos últimos anos nos diferentes pontos do país.

Se as mulheres da Grande Lisboa têm a maior longevidade após os 65 anos, a menor esperança média de vida na terceira idade cabe aos homens da Madeira, que vivem apenas mais 15,04 anos – ou 13,62 anos após a idade da reforma.

Recorde-se que a esperança média de vida aos 65 anos para a generalidade da população está em 19,49 anos, indicador que entra na definição da idade mínima para aposentação, que se mantém em 66 anos e 5 meses durante o ano de 2020. O indicador conta também para o cálculo do fator de sustentabilidade que entra na formação das pensões.

Sem atender às diferenças entre homens e mulheres, os dados do INE indicam também que a maior longevidade na aposentação é obtida entre os que vivem na região da Grande Lisboa – mais 19,81 anos aos 65 anos. Seguem-se a região Centro (mais 19,75 anos) e o Norte (mais 19,71 anos). No Alentejo, a média está em 19,2 anos e no Algarve em 19,08 anos. Já as ilhas têm a menor longevidade após os 65 anos – é de mais 17,69 anos na Madeira e de mais 17,24 anos nos Açores.

Ilhas estendem a longevidade

O INE publica também as disparidades regionais quanto à esperança de média de vida à nascença, estimada em 80,8 anos para a generalidade da população. As mulheres podem contar viver mais, até aos 83,43 anos. A esperança média de vida dos homens está em 77,78 anos.

Por regiões, o Norte tem um horizonte médio de vida de 81,18 anos à nascença, o mais elevado do país, tendo alargado a perspetiva de longevidade em 1,54 anos na última década. Seguem-se o Centro, com uma esperança média de vida à nascença de 81,11 anos, num ganho de 1,52 anos, e a Área Metropolitana de Lisboa, onde a perspetiva ao nascer é de chegar aos 80,94 anos (mais 1,65 anos na última década). No Alentejo o horizonte vai até aos 80,24 anos (mais 1,66 anos) e no Algarve alcança os 79,93 anos – mais 1,03 anos, na região com menos ganhos de longevidade desde 2008.

Já as regiões autónomas dos Açores e Madeira apresentam os maiores aumentos na esperança média de vida ao longo dos últimos anos, embora sejam as zonas do país onde o horizonte de vida é mais curto no momento do nascimento. A esperança média de vida na Madeira alargou-se em 2,17 anos numa década, para 78,30 anos. Nos Açores, o ganho foi de 1,99 anos, para uma esperança média de vida à nascença de 77,85 anos.