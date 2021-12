Mulheres portuguesas são as mais penalizadas com fecho de escolas

© Ilustração: Rafael Costa

Em cada dez famílias portuguesas com filhos, só numa delas se encontra um pai disponível para assumir o acréscimo de responsabilidades parentais que a pandemia impôs em momentos de aceleração de contágios que culminaram até aqui, já por duas vezes, com a suspensão de atividades letivas presenciais. Um pouco à semelhança do que acontece em vários outros países, também por cá são as mulheres com filhos, sete em cada dez vezes, quem acumula o trabalho com o grosso dos cuidados a menores. Mas, dentro da tendência, Portugal destaca-se por ser o país onde é mais desproporcional a distribuição destas responsabilidades num grupo de 25 analisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

A análise da organização é feita num estudo publicado neste mês que se debruça sobre os efeitos da covid-19 na desigualdade de género quer no trabalho pago quer no trabalho não pago, que inclui tarefas domésticas e cuidados com dependentes, e que também estuda as diferenças de impacto para homens e mulheres em resultado do fecho das escolas. A conclusão, aqui, é a de que, em regra, quanto mais dias de aulas presenciais se perderam maior foi a penalização para mulheres trabalhadoras com filhos. Mas, este até nem é o caso de Portugal.

As estimativas da OCDE mostram, aliás, o país como um dos que, num painel de 25, manteve escolas fechadas menos tempo. Só Suíça, França e Noruega acumulavam menos tempo de suspensão de aulas presenciais no início do outono de 2020, quando a organização recolheu dados de inquérito junto de homens e mulheres com filhos (não há dados para casais do mesmo género) para perceber quem tinha dedicado mais tempo a acompanhar menores forçados a ficar em casa.

Há alguns países onde houve uma percentagem um pouco maior do que a de 69% de mulheres portuguesas que tomaram para si a responsabilidade, mas em nenhum é tão grande a diferença relativamente ao comportamento dos pais. Apenas 14% assumiram o encargo. Pelo meio, há 55 pontos percentuais de diferença, no maior fosso de todos entre pais e mães, com a Turquia a escassas centésimas abaixo do resultado português.

Em contraste, os Países Baixos têm o melhor indicador no grupo em termos de equilíbrio das responsabilidades nas famílias, ainda que persistam ligeiras diferenças. As mulheres assumiram o trabalho extra em 57% dos casos, os homens em 42% das situações. A diferença surge estreitada para apenas 16 pontos percentuais, com bastantes mais dias de aulas totalmente suspensas contabilizados do que em Portugal (57 no caso neerlandês, 34 no português).

Incentivos à partilha

Os dados obtidos em inquérito para Portugal surgem alinhados com aquela que foi a experiência da tomada de apoios da Segurança Social destinados a minimizar perdas de salário entre pais forçados a ficar em casa com os filhos. O chamado apoio excecional à família - que na sua versão inicial não trazia qualquer mecanismo para evitar que fossem as mulheres, sobretudo, a deixar o local de trabalho - foi usado na primavera de 2020 por mais de 200 mil trabalhadores: 81% eram mulheres.

Já neste ano, quando foi alargado e passou também a abranger alguns indivíduos em teletrabalho, o apoio à família passou a premiar a repartição de responsabilidades parentais. Quando a partilha é equitativa entre membros de um casal (tal como em algumas famílias monoparentais), o apoio sobe para 100% do salário base (com perda de outras eventuais componentes do vencimento), sendo que quando não há partilha o apoio corresponde a apenas dois terços do salário-base.

Será essa a regra também para as próximas duas semanas do período de contenção devido ao acelerar de contágios com a variante Ómicron. Na próxima semana, estarão encerrados creches e ATL, com as escolas em período de férias. Já na seguinte, o apoio estará aberto a pais com crianças nas escolas cuja atividade estará suspensa. Dados os curtos períodos de paragem, a alternância entre pais para garantir salários-base a 100% implica assegurar que cada um dos pais está pelo menos dois dias da semana a cuidar dos filhos menores.

Teletrabalho ambivalente

Mas a sobrecarga nos cuidados com menores não foi a única desvantagem enfrentada pelas mulheres no correr desta pandemia. O género feminino ficou também mais afastado do mercado de trabalho, globalmente. No caso português, embora a quebra na taxa de emprego surja mais pronunciada entre homens do que entre mulheres na análise da OCDE, há indícios de um maior desligamento na parte feminina. A percentagem de mulheres em idade ativa que permanecia a trabalhar ou à procura de emprego caiu 1,95 pontos percentuais entre as mulheres portuguesas, e apenas 1,47 pontos entre os homens.

Por outro lado, as diferenças entre géneros esbatem-se quando mães e pais com filhos pequenos são chamados a assinalar efeitos negativos para a saúde mental - dos próprios ou de outros membros da família - trazidos pela pandemia. Entre as mulheres portuguesas com filhos menores de 12 anos, 28% reconhecem o desafio. Entre os homens na mesma situação, a percentagem sobe ligeiramente para 31%.

Apenas metade das mulheres portuguesas com filhos pequenos acredita que o teletrabalho trará maior conciliação com a vida pessoal.

O cenário muda outra vez de figura, no estudo, quando a questão é a de saber a opinião sobre a capacidade de a digitalização ser útil à prestação de trabalho e à conciliação com a vida pessoal e familiar. Os pais portugueses com filhos menores de 12 anos são os sextos menos otimistas no grupo de países analisados neste estudo pela OCDE. E, aqui, as mães estão bem menos otimistas e mais ambivalentes que os pais. Elas com 50%, eles com 60%, numa diferença de 10 pontos que, novamente, é das mais elevadas do painel de análise.

Para as mulheres portuguesas com filhos pequenos, que continuam a assumir grande parte das responsabilidades parentais e de cuidados com a casa, a promessa de o teletrabalho ser um regime que permitirá compatibilizar melhor as tarefas laborais com o espaço pessoal é ainda elevada, mas distante da média de 59% para todas as mulheres na mesma situação no conjunto da OCDE. As mães mais otimistas estão na Coreia do Sul, com 93% de aprovação quanto às potencialidades do trabalho remoto. Já na Eslovénia, só 39% acreditam nesta potencialidade do teletrabalho.

A partir de 1 de janeiro, o teletrabalho será facilitado em Portugal para pais com filhos pequenos, em linha com a diretiva europeia sobre conciliação vida-trabalho. Os casais com filhos menores de oito anos ganham direito ao teletrabalho, exceto se ao serviço de microempresas ou quando as funções não sejam compatíveis. Mas este direito só valerá perante o compromisso de uma partilha equitativa entre os dois pais dos tempos passados em regime remoto, ou quando estejam em causa famílias monoparentais.