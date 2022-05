Multimilionários russos já perderam 41 mil milhões desde o início do ano

Roman Abramovich © AFP

Após analisar as 500 pessoas mais ricas do mundo, o StockApps.pt concluiu que os 18 multimilionários russos que constam na lista ficaram 44,44 mil milhões de dólares (cerca de 41,59 mil milhões de euros) mais pobres desde o início do ano. Somados os patrimónios, estas figuras possuem agora um valor líquido compreendido em 244,87 mil milhões de dólares (229,16 mil milhões de euros) - um número abaixo dos 289,31 mil milhões de dólares (270,75 milhões de euros) que tinham em conjunto há um ano.

"Os males dos oligarcas russos são devidos a vários fatores. Em primeiro lugar, a invasão da Rússia à Ucrânia atraiu sanções tanto para a nação como para os associados próximos de Vladimir Putin. Isto fez com que sofressem congelamentos de ativos e apreensões de bens. Mais uma vez, um rublo fraco e uma inflação mordaz conspiraram ainda mais para corroer as suas carteiras de ativos", observa Edith Reads, especialista em finanças do StockApps.pt, sobre os fatores que justificam as perdas verificadas.

Com o presidente da Rússia a não aceitar um cessar-fogo no país vizinho, as sanções parecem não ter fim à vista. Mas, quem são afinal os lesados?

O recém-ex-proprietário do Chelsea FC, Roman Abramovic, foi quem sofreu o maior prejuízo, com danos de 5,43 mil milhões de dólares (5,08 mil milhões de euros) na sua fortuna avaliada em 18 mil milhões de dólares (16,84 mil milhões de euros), uma queda acentuada de 30%. Na sequência das sanções do governo britânico, Abramovic teve de vender o clube de futebol.

A lista não fica por aqui. Gennady Timchenko, fundador e proprietário do grupo de investimento privado Volga e o oitavo homem mais rico da Rússia, perdeu 5,76 mil milhões de dólares (5,39 mil milhões de euros), uma queda de 26% face aos 22,46 mil milhões de dólares (21,01 mil milhões de euros) que detinha anteriormente. Finlandês nascido na Rússia, Timchenko é alegadamente um dos aliados próximos de Putin.

Não só de perdas vive uma guerra

As perdas não são alheias a todos os multimilionários russos: oito dos que figuram na lista aumentaram o seu património líquido em 118%, apesar do ambiente hostil vivido desde 24 de fevereiro. Em conjunto, estas oito pessoas aumentaram a sua riqueza em 15,32 mil milhões de dólares (14,33 mil milhões de euros) para 98,84 mil milhões (92,49 mil milhões de euros), com Vladimir Potanin, o homem mais rico da Rússia, a registar a maior parte dos ganhos.

Lista dos 18 bilionários russos que perderam em conjunto 44 biliões de dólares © StockApps.pt

O ex-vice-primeiro-ministro somou 5,81 mil milhões de dólares (5,43 mil milhões de euros) aos 30,69 mil milhões de dólares (28,72 mil milhões de euros) que detinha há um ano, um aumento de quase 19% em relação aos seus ativos anteriores. Potanin fez a sua fortuna inicial na indústria metalúrgica, expandindo-a posteriormente ao comprar bancos russos com desconto. Apesar da ligação a Vladimir Putin, Potanin permanece intocado pelas sanções que os seus homólogos enfrentam - uma situação que especialistas sugerem ser motivada pela sua importância no mercado global de metais.

Outros que obtiveram ganhos significativos foram Vyacheslav Kantor e Andrey Guryev, que adicionaram 4,83 mil milhões e 3,01 mil milhões de dólares, respetivamente, à sua riqueza.