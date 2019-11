Mundo falha rota para a descarbonização, mas Portugal é elogiado

A edição de 2019 do World Energy Outlook, o documento anual da Agência Internacional de Energia (AIE) que analisa o presente e o futuro da situação energética a nível global, não traz boas notícias. “Não estamos, de todo, na rota certa para atingir em 2040 o cenário sustentável que nos permitirá cumprir as metas do Acordo de Paris”, concluíram os especialistas Laura Cozzi e Tim Gould, que apresentaram o documento esta terça-feira aos jornalistas.

Para começar, mostra o documento, 2018 foi um ano de vários maus recordes no setor energético: as emissões de dióxido de carbono aumentaram quase 2%, o que já não acontecia desde 2013, e a procura global de energia aumentou o dobro da média face à última década (2,3%), com o consumo de todas as fontes de energia, da solar ao carvão, a subir por comparação com o ano anterior. China, EUA e Índia foram responsáveis por 70% do aumento da procura de energia.

Se nada mudar, e a procura de energia crescer, pelo menos, a uma média de 1,3% por ano até 2040, será impossível travar as emissões poluentes. No entanto, se os governos cumprirem as metas que já prometeram, esta percentagem poderá baixar para 1%. “No World Energy Outlook 2019 fica claro que não há uma única, ou simples, solução para mudar os sistemas globais energéticos”, afirmou Fatih Birol, diretor Executivo da AIE.

No estudo da Agência Internacional de Energia, que será apresentado formalmente hoje em Paris, Portugal é um dos países que faz boa figura no retrato traçado. “Alguns governos anunciaram recentemente novos objetivos mais ambiciosos”, refere o documento, englobando aqui o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, que traça como metas: menos 45% a 55% de emissões de gases poluentes com efeitos de estufa; 47% do consumo de energia proveniente de fontes renováveis (acima da meta europeia de 32%); 20% de renováveis nos transportes; apenas 62% de energia importada; 35% de eficiência energética; 15% de interligações elétricas com a Europa.

A AIE fala mesmo de “acordos voluntários para a eficiência energética por parte de países como Portugal, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Suécia e Reino Unido”. Outro aspeto onde Portugal é elogiado é no eólico offshore flutuante, uma das grandes tendência para o futuro, nas energias renováveis, com destaque para o projeto WindFloat Atlantic da EDP, com 30 MW, que em breve vai entrar em produção ao largo da costa de Viana do Castelo.

E se em Portugal o Governo anunciou já o fim das centrais a carvão em 2021 (Pego) e 2023 (Sines), com esta fonte de energia a cair para mínimos históricos (11%) na geração de eletricidade em outubro de 2019, no resto do mundo o cenário é bem diferente. De acordo com Laura Cozzi, em 2018 o consumo de carvão pela China foi o mais elevado desde há duas décadas, o que significa que esta fonte fóssil (a mais poluente de todas) ainda é responsável por 40% da geração de eletricidade no mundo, sobretudo na Ásia, onde algumas centrais ainda vão operar por mais de 40 anos apara garantir eletricidade barata às populações.

“Mesmo a Alemanha já anunciou que antes de 2038 não vai fechar as suas centrais a carvão. Se não fizermos nada, as emissões de CO2 vão continuar a aumentar e vamos chegar a 2040 com um mix energético em que cada fonte de energia ainda representará um quarto do mix energético quando já não deveria ser assim. Mas pelo menos nessa altura as renováveis já serão metade deste mix”, referem os responsáveis da AIE.

Entre 2018 e 2040 o consumo de eletricidade vai disparar (garantindo a segurança energética) e o mix de produção de energia vai assistir a uma ascensão meteórica das renováveis e do gás natural, com os projetos solares a dominar (6000 GW), o gás natural em segundo, o carvão em terceiro e o eólico offshore em quarto, tornando-se numa das renováveis mais baratas.

Quanto ao petróleo, também não está em vias de desaparecer nas próximas décadas, mas a sua procura vai abrandar entre 2025 e 2030. Por volta de 2040, os Estados Unidos estarão a produzir 20 milhões de barris por dia, o que vai reduzir a produção dos países da OPEP e da Rússia.