Município de Coimbra mantém IMI na taxa mínima em 2020

O município de Coimbra vai manter em 2020 a taxa reduzida do Imposto Municipal de Imóveis (IMI) e a percentagem da participação variável no Imposto sobre o Rendimento (IRS) em 4,5%, de acordo com as propostas aprovadas hoje.

Segundo o presidente, Manuel Machado, as receitas do IMI tiveram um impacto de 55% nas receitas correntes do município em 2018, estimando-se que, em 2019, tenha um impacto na ordem dos 50%.

Além da taxa mínima de 0,3%, o executivo aprovou a manutenção da majoração para o triplo da taxa no caso dos prédios devolutos ou degradados, de forma a incentivar a reabilitação urbana.

De acordo com a proposta, aprovada com os votos do PS, PSD e CDU, vai existir uma minoração de 30% para os prédios situados na área Património Mundial da Humanidade e para a respetiva zona especial de proteção, bem como para os prédios classificados como de interesse público, de valor municipal ou património cultural.

Por outro lado, existirá uma majoração em dobro da taxa a aplicar aos prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono, para incentivar a sua limpeza e manutenção.

Na sessão, foi rejeitada uma proposta alternativa do movimento Somos Coimbra, que propunha a aplicação de descontos de 20, 40 ou 70 euros para os agregados familiares com um, dois ou três dependentes, respetivamente, prevista na lei.

Segundo a vereadora Regina Bento, com o pelouro da contabilidade e finanças, o executivo socialista entende que a “justiça social se faz por ação do IRS e não pela via do imposto sobre o património”.

O município deliberou também, por maioria, manter a participação variável sobre o IRS nos 4,5%, como já aconteceu este ano.

O movimento Somos Coimbra apresentou uma proposta alternativa, com uma participação variável de 4%, que acabou chumbada.

A proposta representava uma redução de 1,2 milhões de euros nos cofres do município.

Em relação à derrama, que incide sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a Câmara vai manter a isenção para empresas com faturação inferior ou igual a 150 mil euros, taxando em 1,5% as que faturam acima deste montante.