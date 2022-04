Municípios dos Açores aguardam por posição do representante da República sobre taxa turística

Lagoa das Sete Cidades, Açores © António Bernardo/Global Imagens

O presidente da Associação de Municípios dos Açores disse esta quarta-feira que as autarquias vão aguardar pela posição do representante da República sobre o diploma que cria uma taxa turística regional, mas reiterou que é uma competência municipal.

"Vamos aguardar que o senhor representante da República se pronuncie sobre o assunto e logo se verá. Da nossa parte, há municípios que já estão a trabalhar nestas posturas municipais há algum tempo, por isso não faz sentido que se esteja a fazer mais uma taxa. Achamos que é extemporâneo. Fica no âmbito dos partidos que propuseram essa questão essa responsabilidade", afirmou, em declarações à Lusa, o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA), José António Soares.

A AMRAA reuniu-se, esta terça-feira, para discutir, entre outros assuntos, o projeto de decreto legislativo regional recentemente aprovado pelo parlamento açoriano com vista à criação de uma taxa turística regional, que prevê a cobrança de um euro diário por dormida até ao máximo de quatro euros, a partir de 2023.

A iniciativa do PAN foi aprovada por PS, BE e deputado independente (ex-Chega), com os votos contra dos partidos que formam governo (PSD/CDS-PP e PPM), da Iniciativa Liberal e do Chega.

A associação de municípios já se tinha manifestado contra a iniciativa numa audição na comissão de Economia, lembrando que as autarquias das ilhas de São Miguel e Terceira previam implementar taxas turísticas em 2023.

Em reação à aprovação da proposta, a AMRAA voltou a manifestar-se, em comunicado de imprensa, contra a criação de uma taxa turística regional, em que as receitas são divididas entre municípios e Governo Regional.

Nesse comunicado, a associação revelava que os municípios se iriam reunir "no sentido de concertarem os próximos passos em relação a esta matéria", mas, segundo José António Soares, os autarcas decidiram aguardar pela posição do representante da República para os Açores, que pode devolver o diploma ao parlamento e solicitar a sua fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional.

"Mantivemos a mesma posição em relação à taxa turística. Achamos que não deveria ser o parlamento a fazê-lo, até porque existem municípios na região que já estão a dar passos nesse sentido, para a aplicação nos seus concelhos de uma taxa turística", frisou.

"Não nos vamos pronunciar mais sobre esse assunto, porque são as autarquias que têm essas competências e que o irão fazer com certeza", acrescentou.

O presidente da AMRAA, que é autarca da Madalena, na ilha do Pico, lembrou que a região é afetada pela guerra na Ucrânia, pelo pós-pandemia de covid-19 e pela crise sísmica em São Jorge, mas insistiu que a decisão de aplicação ou não de uma taxa turística deve ser tomada por cada município.

"É preciso avaliar em cada momento aquilo que é mais importante para os Açores e, no nosso caso, entendemos que esta matéria fica no âmbito de cada autarquia", salientou, alegando que as realidades dos 19 municípios dos Açores são "sempre diferentes".

José António Soares sublinhou ainda que, no resto do território nacional, são também os municípios a decidir sobre esta matéria.

"É aplicado em muitas outras partes do país e são os municípios que efetivamente têm essa incumbência. Por outro lado, são os municípios que têm responsabilidade de manter a recolha dos resíduos e as estradas em condições. Faz todo o sentido que alguma taxa aconteça no âmbito dos municípios", reforçou.

Entre outros assuntos, na reunião os municípios discutiram também a atribuição de verbas no âmbito do Programa Operacional 2030, reivindicando a afetação de 160 milhões de euros.

"Estamos agora a aguardar da parte do Governo Regional para sabermos os pormenores finais relativamente ao protocolo que queremos estabelecer", adiantou o presidente da AMRAA, sublinhando que os municípios não abdicam do montante de 160 milhões de euros.