Municípios encaixam receita recorde de 21,4 milhões de euros com taxa turística até abril

Lisboa é a autarquia do país que mais receitas arrecada com este imposto aos turistas. Jornada Mundial da Juventude impulsionará resultados. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Nunca as autarquias do país arrecadaram um valor tão elevado em receitas com a taxa turística. Só nos primeiros quatro meses deste ano, as câmaras municipais amealharam 21,4 milhões de euros com o imposto cobrado sobre as dormidas nos alojamentos turísticos, de acordo com o levantamento realizado pelo Dinheiro Vivo. Este recorde representa uma subida de 61% face ao primeiro quadrimestre de 2022, e de 48% em relação ao mesmo período pré-pandemia.



Se o ano passado foi feito de recordes para o turismo, as perspetivas indicam que, em 2023, as contas continuarão a ser de somar. O ano arrancou em força nos alojamentos turísticos do país e no primeiro trimestre registaram-se 12,6 milhões de dormidas, um crescimento de 41% face a 2022, e de 14% em comparação com 2019, de acordo com os dados disponíveis até março pelo Instituto Nacional de Estatística.



Aos 11 municípios que já cobravam taxa municipal turística em 2022 - Braga, Cascais, Faro, Lisboa, Mafra, Óbidos, Porto, Santa Cruz (Madeira), Sintra, Vila Nova de Gaia e Vila Real de Santo António - juntaram-se já este ano Póvoa de Varzim, que iniciou a tributação em janeiro, de 1,5 euros por noite, e Coimbra, que começou a aplicar o imposto de 1 euro por noite a 5 de abril. Figueira da Foz, Olhão e Viana do Castelo deverão ser as próximas autarquias a implementar a medida.



A liderar o ranking nacional, com a maior receita encaixada até abril, está Lisboa, que recebeu 13,6 milhões de euros, um avanço de 32% face ao ano passado, e de mais 60% em comparação com 2019. A maior fatia (56%) deste imposto, cobrado a 2 euros por noite, chega, em conjunto, do Alojamento Local (17%) e do Airbnb (39%), tendo os empreendimentos turísticos um peso de 44%.



Depois de ter amealhado uma receita de 33 milhões de euros em 2022, a autarquia está otimista com os próximos meses e acredita que a Jornada Mundial da Juventude dará impulso aos números. "Atendendo ao aumento de turistas em Lisboa e aos acontecimentos previstos para este ano de 2023, tudo aponta para que a tendência seja de aumento da receita cobrada", indica o gabinete de Carlos Moedas.



O Porto, que aplica a taxa turística desde 2018, a 2 euros por noite, ocupa o segundo lugar da tabela com uma receita de 5,8 milhões de euros, 57% acima de 2022 e mais 66% face a 2019. As dormidas correspondentes ao Airbnb deram à autarquia 2,5 milhões de euros e o AL 1,8 milhões de euros. Já os empreendimentos turísticos contribuíram 1,5 milhões de euros para os cofres da câmara liderada por Rui Moreira.



Também em Vila Nova de Gaia as receitas cresceram face a 2022, (+9%) totalizando 305 mil euros. A autarquia cobra 1 euro por dormida, entre outubro e março, e 2 euros, entre abril e setembro.

Para encerrar a leitura a Norte, Braga terminou abril com perto de 35 mil euros cobrados em taxas turísticas, maioritariamente provenientes da hotelaria (86%, contra 14% do AL).



O fôlego do turismo nos primeiros meses do ano também impactaram Cascais de forma positiva, que registou receitas de perto de 630 mil euros, um resultado 57% superior a 2022. Depois de ter fechado as contas de 2022 com 2,7 milhões de euros cobrados com a taxa turística, o objetivo é atingir os 2,9 milhões de euros este ano. Sintra, que perspetiva atingir receitas com a taxa turística de meio milhão de euros em 2022, recebeu 180 mil euros no período em análise.



Em Mafra, as dormidas são tributadas a 1 euro em época alta e 2 euros em época baixa, tendo rendido perto de 50 mil euros à autarquia (+24%) até abril. O ano passado foram cobrados 844 mil euros aos turistas que pernoitaram no município e o orçamento municipal para este ano faz uma previsão modesta de uma receita de 644 mil euros, que deverá ser ultrapassada, a avaliar pela tendência de crescimento.



Já a sul do país, Faro, que começou a cobrar taxa turística em 2022, viu as receitas subirem 5%, para 220 mil euros. Óbidos também só se estreou na aplicação da taxa turística no ano passado, tendo recebido dos alojamentos turísticos 39 mil euros (+14%) entre janeiro e abril.



Por fim, na Madeira, Santa Cruz é o único município a tributar as dormidas. A autarquia alterou as regras do imposto e subiu a ecotaxa turística municipal de 1 para 2 euros, aumentou o número de dias cobrados de cinco para sete e reduziu a idade mínima de cobrança de 18 anos para os 13 anos. Contas feitas, só em quatro meses Santa Cruz já arrecadou 592 mil euros mais do que no acumulado do ano de 2022 (517 mil euros). O município madeirense espera encerrar 2023 com uma receita total de mais de um milhão de euros. Contactadas, as autarquias de Vila Real de Santo António, Póvoa de Varzim e Coimbra não responderam em tempo útil.