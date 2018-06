Municípios exigem cumprimento integral da futura Lei das Finanças Locais

Os municípios consideraram esta terça-feira indispensável que a futura lei das finanças locais, que deve ser cumprida integralmente já em 2019, lhes destine uma parcela dos impostos, como o IVA, compatível com as suas funções, responsabilidades e encargos.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defende “a necessária estabilidade e valor reforçado” da Lei das Finanças Locais (LFL) para que seja possível executar “as políticas públicas autárquicas com confiança, com segurança e com durabilidade”, disse esta terça-feira em Coimbra o presidente da Associação, Manuel Machado.

A LFL, que está a ser revista no âmbito de “um processo político e legislativo”, articulado “designadamente com o processo de descentralização nos seus mais diversos setores”, e como “lei estruturante” que é, deve ser “integralmente cumprida” e os municípios desejam que isso aconteça já a partir de 2019, acrescentou o presidente da ANMP.

Para ser cumprida, a lei tem de conter “os critérios intrínsecos para ela própria ter condições de exequibilidade”, sustentou Manuel Machado, que falava à agência Lusa depois de ter participado, esta terça-feira em Coimbra, numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP.

“Face ao processo de descentralização [de competências] que está a decorrer”, é necessário que “haja uma indexação da coleta dos impostos para as autarquias, porque estas vão assumir novas funções, responsabilidades e encargos”, sublinhou Manuel Machado, considerando “indispensável uma participação municipal nos impostos nacionais”.

É necessário “rever os critérios base para a distribuição” dessa participação, de modo a assegurar “equidade” e “razoabilidade” correspondentes às necessidades, tal como para “a distribuição de verbas entre os municípios”, advogou o presidente da ANMP, advertindo que “nenhum município deve ser prejudicado por assumir novas funções”.

Importa, assim, clarificar componentes como as relacionadas com “a nova distribuição dos municípios na receita do IVA [imposto sobre o valor acrescentado]”, pois “há parte do território que tem um IVA significativo, pela atividade económica que desenvolvem”, em contraste com outras regiões.

Os municípios “desejam que seja possível encontrar um critério político que traga equidade a esta participação na receita do IVA” ou sobre as isenções do imposto municipal sobre os imóveis (IMI) do Estado.

Esse critério deve ser, “desde já, conhecido e definido, preferencialmente na própria LFL, mas sempre em estreita colaboração e articulação” com a Associação de Municípios, salientou Manuel Machado.

Estas e outras posições da ANMP sobre a Lei das Finanças Locais fazem parte do parecer aprovado esta terça-feira pelo Conselho Diretivo da Associação e que já foi enviado ao Governo e aos grupos parlamentares.

O documento sobre a proposta de LFL, apresentada pelo Governo, detém-se em questões relacionadas com o aumento da participação municipal nos impostos, na revisão de critérios de distribuição dessa participação e entre os municípios, na nova participação na receita do IVA, na isenção do IMI nos imóveis do Estado e na responsabilidade financeira dos eleitos locais.

Esta medida está integrada nas alterações aprovadas em Conselho de Ministros a 10 de maio deste ano, e que preveem a alteração às Leis das Finanças Locais. A futura lei prevê que 5% das receitas de IVA geradas dentro das autarquias fiquem para as Câmaras. Já no caso do IMI, a maior fonte de receita dos impostos, o caso não será o mesmo pois as receitas seguirão diretamente para a Segurança Social sem passar pelos municípios