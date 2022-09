Municípios portugueses registam primeiro défice após sete anos de excedentes

Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho das Finanças Públicas. © João Silva / Global Imagens

"Após sete anos consecutivos de excedentes orçamentais, os municípios terão regressado, em 2021, a uma situação de défice orçamental", ainda que ligeiro, indicou o Conselho das Finanças Públicas (CFP) num estudo divulgado esta quarta-feira.

No novo relatório "Evolução Orçamental da Administração Local (AL) em 2021", o CFP diz que se baseia "nos valores de contabilidade orçamental pública referentes a 299 dos 308 municípios portugueses (que representavam 98,1% da despesa efetiva de 2019)". Isto é, nove câmaras não apuraram ou não forneceram informação atualizada e completa sobre as contas do ano passado, lamenta o CFP.

Nesse universo de 299 municípios, "a Administração Local terá apresentado em 2021 um défice orçamental de 15 milhões de euros, o primeiro desde 2013, inferior, no entanto, ao previsto pelo OE2021 (Orçamento do Estado de 2021)".

Só para se ter uma referência, "estes resultados representam um saldo melhor entre 201 e 222 milhões de euros face ao défice orçamental de 216 milhões de euros que a previsão do Orçamento do Estado para 2021 antecipava para a AL", observa o CFP.

"Para este desempenho contribuiu o aumento da despesa municipal em 2021 superior ao acréscimo de receita, ainda que este último agregado tenha recuperado da quebra registada em 2020."

"A receita dos municípios aumentou 11%, mais do dobro do previsto no OE2021 para o subsector local (4,8%)" e "a receita de transferências e a receita fiscal apresentaram uma evolução muito mais favorável do que o previsto naquele documento de programação orçamental", diz o Conselho presidido por Nazaré Costa Cabral.

Já a despesa municipal "aumentou 14,6%, impulsionada, em termos equivalentes, pelo crescimento da despesa corrente primária, e pelo aumento da despesa de capital, em particular a de investimento".

Os gastos relacionados com o combate à pandemia covid-19 explicam boa parte do agravamento na despesa desse ano.

Sem efeitos covid teria havido novo excedente

De acordo com o CFP, "ainda que a receita efetiva tenha crescido 11% (mais de 900 milhões de euros para os municípios com informação disponível), a despesa efetiva aumentou 14,6% (1184 milhões de euros)".

"Esta evolução compara com a observada em 2020, em que simultaneamente ao aumento da despesa efetiva (de 3,4%), se registou uma quebra da receita efetiva (-0,7%)".

"Para esta evolução terão contribuído a continuidade da situação pandémica de covid-19, em particular na primeira metade do ano de 2021", já que o segundo semestre já foi mais pautado pela "recuperação da atividade económica", diz a entidade avaliadora das finanças públicas.

"Refira-se que o impacto direto na despesa da AL com medidas covid-19 foi superior ao verificado no ano de 2020 em 99 milhões de euros, contribuindo para o aumento da despesa."

"Assim, admitindo-se tudo o resto constante, sem este aumento de despesa decorrente de medidas covid-19 ter-se-ia verificado um excedente por parte dos municípios, embora de menor dimensão do que o de 2020", refere o CFP.

Dívida recua ligeiramente

A dívida total das câmaras terá registado um pequeno recuo no ano passado, ao passo que os pagamentos em atraso ficaram na mesma.

Segundo o CFP, "a informação respeitante à dívida no final de 2021 encontra-se disponível para 292 dos 308 municípios, os quais representavam 97% da dívida total apurada para 2020".

Neste conjunto de municípios, "a dívida total municipal - dívida financeira e não financeira - considerada para efeitos do limite legal reduziu-se de 3,8 para 3,6 mil milhões de euros".

"Com base apenas neste indicador, 16 dos 292 municípios estavam acima do limite da dívida total em 31 de dezembro de 2021 (menos um do que o verificado no final de 2020)".

"Esta evolução resulta de o decréscimo de dívida observado em 185 municípios no montante global de 340 milhões de euros ter mais do que compensado o aumento de 215 milhões de euros reportado pelos restantes 107 municípios", calcula o CFP.

Passivos aliviam

"Não obstante as limitações quanto à disponibilização completa da informação orçamental e financeira, existe evidência de que a despesa por pagar dos municípios terá diminuído em 2021, quer ao nível dos passivos não financeiros, quer das contas por pagar."

O stock dos passivos financeiros recuou quase 10% entre 2020 e 2021, para cerca de 1.036 milhões de euros. A despesa por pagar desceu 9%, para 452 milhões de euros.

"Por outro lado, a dívida já vencida e em atraso terá permanecido ao mesmo nível de 2020", em cerca de 22 milhões de euros, "apesar de alguns municípios terem registado um agravamento deste indicador", observa o Conselho das Finanças.

