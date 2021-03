Municípios vão saber quanto podem receber por assumirem ação social

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social, na Assembleia da República, Lisboa, 17 março 2021. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA © LUSA

Os municípios estão a começar a ser notificados dos valores que terão a receber do Instituto de Segurança Social pela aceitação de novas competências na área do serviço social, como o acompanhamento dos beneficiários do rendimento social de inserção, avançou esta quarta-feira o governo em audição parlamentar.

"Estamos neste momento a ultimar a notificação aos municípios com a dotação individual prevista relativamente às competências a transferir, após o que, decorridos 30 dias, será publicado pelos membros do governo um despacho onde conste a dotação definitiva a transferir para que os respetivos órgãos deliberativos dos municípios possam aceitar estas competências", informou a secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes, na Comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

O diploma que regulamenta a descentralização das novas competências foi publicado já em agosto do ano passado, não havendo desenvolvimentos até aqui sobre como, e com que valores, as autarquias poderão executar mais tarefas no domínio da ação social. Mas, segundo a secretária de Estado, houve "um avanço significativo neste domínio da descentralização das competências de ação social nas últimas semanas".

A informação foi prestada no dia em que o governo publicou em Diário da República quatro portarias que regulamentam a forma como os municípios poderão assumir competências na gestão dos contratos de inserção de beneficiários de RSI, no atendimento e acompanhamento social de pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão, na coordenação de contratos locais de desenvolvimento social, e que fixam as regras para as autarquias produzirem e divulgarem as respetivas cartas sociais municipais.

A regulamentação publicada prevê que as novas competências possam ser desenvolvidas em protocolo com instituições particulares de solidariedade social e o financiamento necessário para, pelo menos, a contratação de técnicos superiores para acompanhamento do RSI e atendimento social, e elaboração de planos de ação dos contratos locais de desenvolvimento social.