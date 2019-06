N-Invest já apoiou uma centena de potenciais investidores a Norte

Com Portugal no radar dos investidores internacionais – o país ocupou, pela primeira, em 2018 um lugar no top 25 dos países mais atrativos do mundo para o investimento direto estrangeiro -, a Associação Empresarial de Portugal está apostada em reforçar a “competitividade territorial e empresarial” para melhor captar estes projetos. E já apoiou 101 potenciais investidores na sua busca pelo local adequado para se instalarem. A maioria são portugueses, explica a AEP, mas há, também, brasileiros, chineses, israelitas e holandeses. Calçado, vestuário, cortiça, indústria automóvel e construção são os setores mais representados.

Estes são dados do N-Invest, projeto da AEP co-financiado pelo Norte 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que teve por objetivo fazer o levantamento e identificação das áreas empresariais – parques industriais e outros espaços – existentes na região. E nasceu a plataforma online N-Invest, onde toda esta informa está reunida e que já recebeu mais de cinco mil visitantes. Com o “levantamento exaustivo” do diagnóstico das 410 áreas empresariais da região Norte, a plataforma N-Invest dispõe, agora, de “informação detalhada” e com “indicadores úteis” que caracterizam os diferentes municípios, assim fornecendo aos empresários “informação concreta e concentrada num portal online”. E, garante a AEP, a plataforma já permite ao seu utilizados “gerar, em menos de cinco minutos, um dossier de investimento personalizado”, constituindo um motor de busca de espaços empresariais e permitindo ao utilizador identificar os espaços disponíveis em função da sua preferência geográfica ou através de uma pesquisa multi-critério ao nível das acessibilidades, mais-valias infraestruturais ou serviços disponibilizados.

Luís Miguel Ribeiro, vice-presidente da AEP, garante mesmo que a plataforma “é a forma mais completa de apoio a potenciais investidores” e que o Governo “lançou já o desafio à AEP para que seja replicada no resto do país”. É que neste espaço online e à distância de um clique, o potencial investidor encontra “toda a informação relevante” para a sua tomada de decisão, seja ao nível das infraestruturas de ligação, da disponibilidade de mão de obra, dos serviços de proximidade ou até do ADN industrial do território. Mais, permite uma análise comparativa dos diferentes locais onde o empresário põe a hipótese de se instalar, fazendo a contextualização de toda a região Norte.

O projeto N-Invest, que contou com um investimento de 800 mil euros, comparticipados em 85% por fundos comunitários, termina dentro de dois meses, mas a sua continuidade no terreno “está já garantida”, diz Luís Miguel Ribeiro, estando em curso um trabalho com a consultora EY de definição do modelo da entidades que vai continuar o projeto.

A plataforma, que está online há cerca de seis meses, permitiu já, através do Gabinete de Apoio ao Potencial Investidor (GAPI) prestar apoio a 101 empresários interessados em instalarem-se na região. “Na sua maioria são projetos nacionais, mas temos, também, potenciais investidores brasileiros, chineses, israelitas e holandeses”, adianta este responsável, sublinhando que “alguns já se instalaram outros estão em vias de o fazer”. Já em termos de setores, maioritariamente são as indústrias tradicionais com mais peso a Norte como o calçado, o vestuário, os artigos de cortiça, a manutenção e reparação de veículos automóveis e a construção.

Mas nos seis meses de atividade da plataforma N-Invest foram já cinco mil os seus visitantes, sendo que “cerca de 10% são dos Estados Unidos”, mas há, também, potenciais interessados do Brasil, de Moçambique e de Angola, mas, também, de Espanha, França, Suíça, Reino Unido e Alemanha. “Portugal está no radar dos investidores e o Norte tem boas condições para os receber. Somos um país com boas acessibilidades e com condições de vida muito interessantes. Aliás, somos o quarto país mais seguro do mundo, algo que nós que cá vivemos não valorizamos mas que, para um investidor, é fundamental”, afirma Luís Miguel Ribeiro. Que lembra, ainda, que “cada vez mais a mão-de-obra portuguesa é reconhecida internacionalmente pela sua qualificação”. Uma área sensível já que “começa a não ser fácil”, neste momento, encontrar recursos, qualificados ou não, para contratar. “Temos de começar a pensar em requalificar os recursos humanos com mais idade e adequá-los aos novos desafios da digitalização e das novas tecnologias. O Governo tem que olhar para isto com atenção”, frisa.