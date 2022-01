Nas tecnologias "precisamos de cinco vezes mais profissionais e não os temos"

A "queixa" é recorrente e transversal a todos os setores. Portugal atravessa uma fase de falta de pessoas disponíveis para trabalhar. Pessoas com as competências necessárias. Para as empresas portuguesas precisam de apostar na conversão e reconversão de carreiras, e em tornarem-se mais atrativas, por forma a conseguirem atrair e reter talento. Nacional e/ou estrangeiro.