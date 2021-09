ASAE instaura 26 processos de contraordenação em Operação Regresso Seguro

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) explicou que durante a ação de inspeção, que efetuou na sexta-feira, verificou "o cumprimento das medidas aplicáveis no atual contexto da pandemia de Covid-19", aquando do acesso ao interior dos estabelecimentos de restauração às sextas-feiras, a partir das 19:00 horas, e que são exigidas aos sábados, domingos e feriados todo o dia, tendo instaurado 26 processos de contraordenação.

Adiantou que foram fiscalizados 113 operadores económicos e que, do total de processos de contraordenação instaurados, 12 tinham a ver com a falta de observância das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico e ainda com a falta de verificação da apresentação de Certificado COVID-19 ou teste com resultado negativo.

A ASAE inspecionou ainda cerca de 709 clientes sobre a obrigatoriedade de apresentação de Certificado COVID ou teste negativo.

No âmbito da "Operação Regresso Seguro", as medidas aplicáveis no atual contexto da pandemia de Covid-19 tiveram a ver, designadamente, com as regras de lotação dos espaços, de ocupação, de distanciamento físico e de uso de máscara.

Além disso, com a obrigatoriedade de apresentação de Certificado COVID ou teste com resultado negativo aquando do acesso ao interior dos estabelecimentos de restauração às sextas-feiras, a partir das 19:00 horas, e todo o dia, aos sábados, domingos e feriados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.529.715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.772 pessoas e foram contabilizados 1.042.144 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.