Comissão Europeia vê margem para subir mais os salários

A Comissão Europeia diz que há margem para aumentar os salários em Portugal em 2023, dá conta o Jornal de Negócios esta terça-feira.

De acordo com um relatório europeu, citado por aquele jornal, os aumentos salariais previstos não só não compensam a perda de poder de compra, como podem mesmo ficar abaixo de subidas programadas, e contidas, destinadas a limitar impactos na inflação (caso do referencial de 5,1% acordado em Portugal). Ora, Bruxelas defende que "a calibração dos salários deve apoiar o poder de compra dos trabalhadores, ao mesmo tempo que ajuda a aliviar a pressão sobre os preços".

No referido relatório, discutido na segunda-feira na reunião do Europgrupo, a Comissão Europeia mostra-se pessimista quanto à recuperação real dos salários nos países do Euro, visto que o poder de compra vai continuar a diminuir à medida que o crescimento nominal dos salários é ultrapassado pela inflação.