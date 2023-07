Governo dá cheque para formação digital a partir de setembro

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 27 Julho, 2023 • 11:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Cheque - Formação + Digital, que irá permitir a qualquer trabalhador no ativo beneficiar de um montante de até 750 euros para fazer uma ação de formação em competências digitais à sua escolha, estará disponível a partir de setembro.

Trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes com rendimentos empresariais ou profissionais, empresários em nome individual e sócios de sociedades unipessoais são os candidatos elegíveis a este apoio.

De acordo com as informações disponibilizadas no site do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), são priorizados no acesso ao cheque os trabalhadores que participem nos processos de transformação digital das empresas ou organizações do setor da economia social; que detenham baixos níveis de proficiência digital; que se encontrem em risco de desemprego, nomeadamente decorrente do impacto da introdução das tecnologias nos processos produtivos e de gestão das empresas, ou em situação de subemprego, com vista à sua reconversão profissional; do sexo sub-representado na profissão exercida.

Segundo esclareceu aquando do lançamento desta medida do programa Emprego + Digital o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, o cheque visa apoiar formações "ligadas à cibersegurança, tratamento de dados, marketing digital ou naquilo que cada trabalhador entenda que é importante para o aperfeiçoamento das suas competências para o mercado de trabalho".

As candidaturas devem ser apresentadas através do portal iefponline.