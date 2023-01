Grandes obras públicas contratadas em 2022 representam metade das de 2020

© Pedro Correia/Global Imagens

Os contratos celebrados para as obras públicas de grande dimensão (acima dos dez milhões de euros) em 2021 totalizaram 553 milhões de euros, um valor 14% abaixo do observado em 2021 e que representa menos de metade das adjudicações de 2022, avança o Jornal de Negócios esta quinta-feira.

Citando dado do portal Base, o mesmo jornal refere que foram fechados em 2022 um total de 27 grandes contratos de obras públicas no país, sendo que as empreitadas foram de menor valor face a anos anteriores. O maior contrato ascende a 74,7 milhões de euros e respeita à segunda fase da construção do novo hospital da Madeira.

De acordo com o Jornal de Negócios, as grandes obras públicas marcaram passo em 2022, ano de eleições legislativas que ficou marcado pelo aumento dos preços de materiais, matérias-primas e mão de obra, que dificultou a capacidade das construtoras de apresentarem preços nos concursos.