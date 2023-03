Mais de 60% dos jovens entre os 20 e os 30 anos ganham menos de mil euros

Os homens ganham mais do que as mulheres. © D.R.

Mais de 60% dos trabalhadores com idades entre os 20 e os 30 anos recebem um salário mensal líquido abaixo dos mil euros. No ano passado, eram mais de 436 mil os jovens que estavam neste patamar de rendimentos.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira pelo Jornal de Notícias (JN), os jovens adultos ganhavam em média 843 euros em 2022. Os homens receberam em média mais 62 euros do que as mulheres.

No ano passado, cerca de 58% dos jovens trabalhadores tinham contrato sem termo (416,6 mil), ou seja, estavam efetivos.

Os números noticiados pelo JN não incluem as pessoas entre os 20 e os 30 anos que são trabalhadores independentes ou os casos de irregularidade laboral, como os designados falsos recibos verdes.

Dinis Lourenço, coordenador nacional da Interjovem, organização da CGTP para os jovens trabalhadores, afirmou ao JN que a situação dos baixos salários entre os jovens é particularmente grave porque "se trata da geração mais qualificada de sempre".