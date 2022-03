"Não há previsão de rutura no abastecimento de combustíveis", assegura Matos Fernandes

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente © Leonardo Negrão / Global Imagens

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, garante que "não há previsão de rutura no abastecimento de combustíveis", em entrevista ao Jornal de Negócios esta segunda-feira.

Apesar do aumento expressivo nos preços dos combustíveis, o que levou a uma corrida aos postos de abastecimento durante o fim de semana, o governante serena os receios. Quanto ao preço da gasolina e do gasóleo, Matos Fernandes diz que o Governo não tem "nenhuma expectativa" sobre se os preços irão subir ainda mais e, por isso, recusa "antecipar uma coisa dessas".

Na mesma entrevista, o responsável pela pasta do Ambiente foi questionado se a guerra na Ucrânia, que está a pressionar a segurança energética da Europa, pode obrigar Portugal a retomar a produção de eletricidade a partir do carvão. Matos Fernandes não tem dúvidas que "retomar a produção a partir do carvão seria um disparate". O país pagava 100 milhões por mês por causa da central do Pego, segundo Matos Fernandes. No entanto, o ministro admite que "todas as hipóteses são avaliadas".