Portagens deverão subir cerca de 5% em 2023

Dinheiro Vivo 21 Dezembro, 2022 • 08:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As taxas de portagem deverão sofrer um aumento à volta dos 5% em 2023, cerca de metade do valor que as concessionárias das autoestradas nacionais propuseram em novembro, com base nos dados da inflação, e que o governo recusou, dá conta esta quarta-feira o Jornal de Negócios.

Escreve o jornal do grupo Cofina que o executivo pretende definir um teto máximo para o aumento das portagens no próximo ano. O limite será superior aos 2% aplicados no caso das rendas, mas muito abaixo dos 9% a 10% propostos pelas concessionárias. As concessionárias tinham até ao dia 15 de novembro para comunicar ao Governo as suas propostas de preços para 2023, tendo depois o Estado 30 dias para se pronunciar.

O governo e as concessionárias têm reunido para definir o teto máximo do aumento e a compensação que terá lugar. Os detalhes do mecanismo de compensação que será adotado poderão só ficar fechados no início do próximo ano, segundo o mesmo jornal. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, assegurava há uma semana que as portagens não iam aumentar em linha com a inflação, repetindo a promessa que já tinha sido feita pelo primeiro-ministro, António Costa.