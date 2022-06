Setor automóvel vive de salários baixos e, cada vez mais, de trabalho temporário

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

O setor automóvel nacional está "aprisionado" em segmentos de baixo valor acrescentado, e vem arrastando para baixo também produtividade, salários e a qualidade do emprego. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) dá conta já de uma década de níveis de produtividade e remunerações estagnadas numa indústria que, hoje, se vira cada vez mais para as agências de trabalho temporário para laborar.

O retrato é apresentado esta terça-feira no estudo "Conduzir a mudança: o futuro do trabalho no setor automóvel português", análise encomendada pelo governo para um setor "frágil" e de contributo "modesto" na indústria global, ameaçado por concorrência cada vez mais competitiva no leste e centro da Europa, pelas políticas de reindustrialização adotadas noutros países, pela automação e pela chamada transição dupla: descarbonização e digitalização.

Uma aposta na manutenção de baixos salários e na flexibilização das relações laborais não impedirá Portugal de perder um lugar que se mantém periférico na cadeia automóvel europeia, alerta a OIT, que prescreve uma receita de políticas públicas. Destacam-se incentivos ao desenvolvimento de inovação, a melhoria das ligações ferroviárias com Espanha, ou ainda uma estratégia orientada para produtos de maior complexidade. Mas, também, limitações ao uso de bancos de horas e a proposta de recurso a lay-off para minimizar o recurso à contratação a prazo enquanto resposta para os problemas da indústria.

Um dos dados avançados no estudo aponta para que os trabalhadores recrutados a partir de agências de trabalho temporário representem no setor "até um quarto da força de trabalho, de acordo com os dados fornecidos pelos entrevistados".

Esta é uma constatação que a agência da ONU não faz com informação administrativa, dando conta de "lacunas de dados cruciais que devem ser colmatadas", mas que atestou em dezenas de entrevistas realizadas com gestores e representantes os trabalhadores ao longo de um ano de estudo.

A contratação não permanente de trabalhadores mais jovens, também, é maior neste setor do que no conjunto da economia. Em dados de 2019, atingia 76% dos jovens até 25 anos a trabalhar no setor, contra uma percentagem de 63% a nível nacional.

Uma estratégia de salários baixos

Mas, uma das principais características a assentar no setor automóvel português é a redução dos custos com salários, com a OIT a identificar uma estratégia de desvalorização das remunerações quase exclusiva em contexto europeu. A percentagem dos custos com o pessoal na produção, refere, "tem vindo a diminuir constantemente em Portugal, de 13,7% em 2005 para 9,8% em 2018, enquanto o valor acrescentado por trabalhador tem aumentado".

Segundo o estudo, "a supressão salarial é uma característica que distingue Portugal da maioria dos seus concorrentes diretos, com exceção da Espanha, que registou uma evolução semelhante, embora a um nível salarial substancialmente mais elevado". "Em comparação com os países da Europa Central e de Leste, os salários médios aumentaram apenas marginalmente em termos nominais, e até diminuíram em termos reais, enquanto todos os países da Europa Central e de Leste, e especialmente a Eslováquia e a Roménia, testemunharam aumentos salariais substanciais", compara.

A média anual de remunerações no setor automóvel encontrava-se em 2019 nos 18 006 euros brutos, sendo mais alta no subsetor de fabrico de veículos (23 927 euros) e mais baixa nos restantes. No fabrico de componentes, que emprega dois terços dos trabalhadores, não ia além dos 16 830 euros.

Esta opção pela contenção salarial, para captar o investimento direto de fabricantes, é feita em detrimento de uma estratégia de aumento da produtividade. "Partindo de uma ligeira vantagem em relação à Europa de Centro e de Leste em 2010, Portugal (e Espanha) têm vindo a recuar na escala devido a variações nominais que são das mais baixas registadas nos vários países", refere a OIT.

Além da supressão salarial, o baixo investimento é outra das principais características apontadas, e "cada vez mais preocupante". A indústria automóvel nacional compara mal com os concorrentes europeus (apenas acima de Bulgária e Roménia, os dois mais recentes Estados-membros da UE), mas também com o resto da economia portuguesa, num dado que a OIT caracteriza como surpreendente. Por cada euro faturado, o setor investe 0,049 euros. O rácio é de 0,050 euros no conjunto da indústria transformadora e de 0,052 euros considerando todas as empresas. O investimento em investigação e desenvolvimento oferece comparações semelhantes: 0,0038 euros por euro faturado, contra 0,0063 euros no conjunto das indústrias e 0,0038 euros em todo o setor empresarial.

Na caracterização do setor entra ainda a quase exclusiva orientação para os combustíveis fósseis, com a tecnologia de motor de combustão interna presente em 99,95% dos veículos fabricados no país, e a dominar também na produção de componentes - maioritariamente, silenciadores, tubos de escape e caixas de velocidades.

Ainda, apesar de ser a principal exportadora nacional, a indústria automóvel acaba por ter pouco impacto positivo no saldo externo, dada a forte dependência de importações para produzir. Para cada euro vendido ao exterior, é necessário importar um valor de 73 cêntimos.

Lay-off automóvel e limitações a bancos de horas

O estudo conclui-se com um série de recomendações, ou considerações de política, para inverter um cenário de risco de obsolescência e baixo valor, com forte impacto negativo para o mundo do trabalho.

Na receita, entram sugestões de programas de apoio ao setor, com financiamento e incentivos fiscais ao investimento em inovação, a melhoria das ligações aos fabricantes de origem - nomeadamente, pela via férrea com Espanha -, o fomento de clusters e da diferenciação de produtos.

Para navegar a dupla transição, ambiental e digital, propõe-se orientar a contratação pública para a mobilidade sustentável, mas também a adaptação do modelo de lay-off simplificado como forma de introduzir flexibilidade laboral alternativa à contratação a prazo.

Ao mesmo tempo, a OIT mostra-se preocupada que o recurso a bancos de horas como fator de supressão salarial. A organização diz que "é importante evitar que uma maior flexibilidade interna conduza a uma maior supressão salarial através da redução do pagamento das horas extraordinárias". Exemplos dados, como a da Finlândia, sugerem que o prazo para o gozo dos tempos de descanso acumulados seja limitado.

Entre as medidas para proteção dos trabalhadores, a OIT lista também incentivos à contratação permanente recorrendo ao agravamento ou alívio de contribuições sociais, mas sem subsidiar contratações que seriam de outra forma também permanentes. Sugere ainda melhorias na formação, e a manutenção dos trabalhadores mais velhos com menos tempo de carreira para reconversão. "Neste contexto, em vez da reforma antecipada, devem ser consideradas outras possibilidades, como uma combinação de trabalho a tempo parcial e prestações sociais", defende.

O setor em números

Considerando apenas emprego direto em fabrico automóvel, de reboques e semirreboques e de componentes, o setor automóvel português emprega 44 328 trabalhadores. Nos dados, de 2019, o volume de negócios era de 11,3 mil milhões de euros, gerando um valor acrescentado bruto 1,7 mil milhões de euros. O investimento era de 399 milhões de euros, com 42,6 milhões investidos em investigação e desenvolvimento. O valor exportado atingia 8,7 mil milhões de euros (11,9% do total de 2018).