© Leonardo Negrão / Global Imagens

As empresas ferroviárias de transporte de mercadorias vão beneficiar de subvenções diretas no valor global de 15 milhões de euros, anunciou esta tarde o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

Para as locomotivas a diesel serão pagos 2,64 euros por quilómetro e para as de tração elétrica a subvenção será de 2,11 euros por quilómetro, disse Costa Silva.

Este apoio vem resolver uma situação de injustiça face ao transporte rodoviário de mercadorias, sublinhou o ministro.