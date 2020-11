17 concelhos deixam de estar na lista de risco elevado

O primeiro-ministro, António Costa © NUNO FOX/LUSA

Consulte a lista de concelhos que saem da lista de risco elevado:

• Aljustrel;

• Alvaiázere;

• Beja;

• Borba;

• Caldas da Rainha

• Carrazeda de Ansiães;

• Ferreira do Alentejo

• Fornos de Algodres;

• Golegã

• Santa Comba Dão;

• São Brás de Alportel

• Sousel;

• Tábua;

• Tavira;

• Vila Real de Santo

António;

• Vila Velha de Ródão;

• Vila Flor.

Nestes concelhos mantém-se a proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05 da manhã, mas também durante a tarde do fim de semana e o teletrabalho é obrigatório.